Ledare: Pandemin gör småbarnsmammornas liv mindre stressigt

Bada, natta, jobba. Mobilen ringer - Hej, det var så länge sen, vi tänkte att det kunde vara trevligt om vi kom upp nån helg framöver ? - Ok mamma, visst, måste bara kolla så att det inte krockar med nått annat bara, återkommer snart!

Vardagen, med alla måsten och åtaganden, stort som smått som måste fixas och planeras. Hur mycket vi än pratar om jämställdheten i hemmet och hur männen måste bli mer delaktiga så är det fortfarande oftast kvinnor som har det övergripande ansvaret.

Bland sammanboende föräldrar med barn under sju år lägger kvinnorna cirka fem timmar mer på barn och hem varje veckan än männen. Utöver det är det också oftast kvinnor som håller i alla trådarna och projektleder vardagen, vilket är ett ständigt pågående arbete.

Vi ser hur det ojämlika förhållandena påverkar kvinnors karriärmöjligheter och vi ser hur stressrelaterade sjukskrivningar slår väldigt olika mellan könen. Enligt Försäkringskassan är det hela 41 procent högre risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa om du är kvinna.

Vi vet att det är ett stort problem, men vad gör vi åt det ? Vi kan inte gå in och reglera hur människor väljer att leva sina liv.

Men så slår en pandemin till. Resorna till och från jobbet ställs in, vardagsrutinerna förändras och tid frigörs.

Jag har noterat det många gånger under året som varit. Hur de tidigare sönderstressade kvinnorna med små barn mitt i karriären konstaterar att "nu får jag ihop livspusslet".

Nyligen släppte TCO Rapporten Livspusslet under coronapandemin och mycket riktigt konstaterades det där att kvinnor inom tjänstesektorn som gått över till hemarbete under pandemin upplevde klara fördelar. Hela 77 procent av kvinnorna med barn under 12 år uppgav att det blivit lättare att få ihop det så kallade livspusslet.

Resultatet är minst sagt intressant och här finns sannolikt stora lärdomar att göra.

Att kunna erbjuda en flexiblare arbetsplats och möjlighet till hemarbete kan bli en konkurrensfördel för arbetsgivare som vill locka till sig kvinnor i framtiden. Då dyrbar tid inte behöver spillas på att ta sig till och från jobbet kanske fler kvinnor också väljer att gå upp i tid. En förändring som skulle kunna leda till att jämna ut karriärmöjligheterna, lönerna och i förlängningen kanske även det obetalda hemarbetet.

Anmäl text- och faktafel