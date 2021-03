Ledare: Västerås äldreboenden måste få anställa läkare

Med osviklig precision har coronaviruset visat på de svagheter som finns inom svensk äldreomsorg. Det gäller inte minst hur den är organiserad – och de hinder som gällande lagstiftning ställer upp för hur den borde kunna organiseras i stället.

En av de tydligaste svagheterna gäller tillgången till läkare.

Sveriges kommuner är de största huvudmännen inom vård av äldre, men de varken har eller får ta ansvar för läkarinsatser – detta ansvar ligger strikt hos regionerna och får enligt lag inte överlåtas till kommunerna. Denna rågång innebär också i praktiken att kommuner varken i sin planering eller sitt krisledningsarbete kan låta läkare med sin expertis delta – inte ens under en pandemi.

Under det gångna året har detta systemfel blivit uppenbart. I Västerås och på många andra platser runt om i landet har läkare endast gått att nå via telefon, de har inte mött patienterna. När och där de behövdes som mest fanns inga läkare på plats. Den medicinska kvaliteten som äldre har fått på vård- och omsorgsboenden under pandemin kan ha påverkats.

Precis som att kommuner har medicinskt ansvariga sjuksköterskor efterlyses därför en möjlighet till medicinskt ansvariga läkare. Inte minst för att bättre möta behovet av att läkare och patient kan mötas med kontinuitet och lära känna varandra.

I oktober kom Folkhälsomyndigheten med en rapport som pekade på att ”tillgången till en etablerad och kontinuerlig läkarkontakt för verksamheter inom socialtjänsten brister på många håll”. Och rapporten påpekar vidare att ”I ett längre perspektiv försvårar en bristande tillgång till och kontinuitet i kontakten med primärvården att verksamhetschefer och sjuksköterskor lämnas utan medicinskt stöd i frågor om till exempel läkemedel, vårdrelaterade infektioner och övergången mellan sjukhus och boende”. Och myndighetens slutsats blir att det är viktigt att ”överväga om det ska ställas krav på att kommunerna ska ha tillgång till egna läkare, eller åtminstone göra det möjligt för kommunerna att anställa läkare”.

Coronakommissionen konstaterade i sitt delbetänkande, Äldreomsorgen under pandemin, i december att ”den kategoriska uppdelningen mellan kommun och region i fråga om läkaransvar inte ens i en normal situation framstår som en lämplig lösning”. Ur ett nordiskt perspektiv är den svenska lösningen unik. I Norge, Danmark och Finland finns läkare inom äldreomsorgen under kommunernas ansvar. Och Coronakommissionen uppmanade till att möjliggöra för Sveriges kommuner att anställa läkare. Samtidigt som regionerna fortsatt har att i stort säkerställa tillgång till läkarresurser.

Coronapandemin har avslöjat feltänket med dagens strikt byråkratiska regler. Nu är tid att tänka rätt.

Och det börjar även röra sig politiskt. Enligt en undersökning som Sveriges radios ekoredaktion gjort finns en majoritet i riksdagen för att de kommuner som vill ska få anställa läkare till sina äldreboenden. Men framför allt att få inrätta medicinskt ansvariga läkare på kommunnivå.

Även regeringen vill se över detta inför en kommande förändring av äldreomsorgslagen.

Det är bra.

