Legendaren om VIK:s glansdagar, åren som sportchef och magiska ögonblicket: "Hur stort som helst"

Leif Rohlin fick uppleva många speciella ögonblick på isen. Han var med i det landslag som vann Sveriges första OS-guld i ishockey och spelade med några av svensk hockeys legendarer.

Det var en framgångsrik karriär, och allt började i Västerås. Där fick han vara med om flera händelser som står inristade i Gulsvarts historia. Backen stannade på över 300 matcher och 136 poäng i VIK-tröjan.

Hockeypuls träffade Rohlin för att med hjälp av bilder och tidningsartiklar minnas tillbaka på händelser från karriären.

Den första bilden är från 1988. Ett historiskt ögonblick i VIK:s historia.

– Den här bilden har jag sett många gånger. Det är från 16 april 1988, när vi går upp till Elitserien. Det är många goa människor med på den här bilden. En del finns tyvärr inte i livet längre, men de flesta vet jag var de är någonstans, säger Rohlin.

Hur många positiva minnen har du från den dagen?

– Väldigt många. Det var grymt. Det var ett antiklimax året innan, då vi borde ha gått upp. Sen fick vi revansch 1988. Det var desto roligare.

– Vi spelade ju i gamla hederliga "Skräcklunda" på den tiden. Jag kommer ihåg när vi skulle ner på uppvärmningen på morgonen. Vi kom dit vid ungefär klockan tio och då var det kö ut till Vasagatan, tillbaka och sen ut på gatan igen. Matchen började sent på eftermiddagen, men på den tiden fanns det inget förköp eller något sånt. Folk var ju galna. Det var närmare 8000 personer i hallen. Det har man svårt att förstå idag. Nu tycker man nästan att det är fullt när det är 4500 åskådare. Hur fan fick man in nästan 4000 till?

Är det här ditt bästa minne från tiden när du spelade i VIK?

– Ja, det skulle jag nog säga. Det här kommer man alltid komma ihåg.

– Ett annat är när vi vann Elitseriens grundserie säsongen 92/93. Då hade vi etablerat oss i Elitserien och hade något riktigt jävla stort på gång. Men sen ställdes vi mot Djurgården i slutspelet, åkte på två eller tre skador i första mötet och förlorade med 2-1 i matcher. Det var ett tråkigt slut på säsongen. Men i övrigt var det ett härligt år.

Hur mycket grämer du dig över att det inte blev ett SM-guld den säsongen?

– Jo, det gör man ju. Bara en vecka tidigare hade vi spelat mot Brynäs hemma. De låg tvåa i serien och vi vann med 8-1 mot dem. Sen åkte vi ut mot Djurgården och Brynäs vann SM-guld. Det var extremt surt.

Slutet på 80-talet och början på 90-talet är en av de starkaste perioderna i VIK:s historia. Varför gick det så bra för er då?

– Det var en otroligt bra mix i laget. Det var många unga, hungriga spelare och några äldre rävar. På i princip två eller tre år så sprutade juniorlaget in spelare till A-laget. Vi var fyra 68:or som kom in när vi gick upp och var ganska ordinarie. Efter det kom fyra 70:or med "Lidas" (Nicklas Lidström), "Julle" (Patrik Juhlin) och (Stefan) Hellkvist i spetsen. Sen kom nog tre 71:or efter det. Det var elva personer som gick in från juniorerna och tog ordinarie tröjor. Alla var 18, 19, 20 år och var riktiga VIK:are. Det fanns verkligen hjärta för föreningen.

Under din tid i Gulsvart hade du förmånen att spela med flera legendariska spelare i VIK. Vem skulle du ranka högst?

– Meritmässigt är det naturligtvis "Lidas." Men han hann ju inte med att spela jättemycket i VIK. Han var ganska anonym när han kom hit och var ingen superstjärna. Det gick jävligt fort för honom. Han gick snabbt från juniorlaget in i A-laget och sen blev han uttagen i VM-laget 91.

– Sen tänker jag på "Poppe (Peter Popovic), "Julle", Hellkvist och Fredrik Nilsson. De var vägledande och är likvärdiga. De har betytt mycket för föreningen.

Om du får ta ut din bästa femma plus en målvakt från tiden när du spelade i VIK, där du själv ingår, vilka väljer du då?

– Jag skulle sätta in (Mats) Ytter i mål. Han var viktig på den tiden och jävligt bra för oss. Sen skulle jag sätta mig och "Poppe" som backar. "Lidas" har jag spelat för lite med. Som forwards skulle jag ha "Classe" (Claes) Lindblom, Anders Berglund och Jörgen Holmberg. Det var en femma som vi spelade med, förutom att Tore Lindgren spelade back där, och den var väldigt produktiv.

– Sen är Mishat (Fahrutdinov) en outsider. Han var riktigt bra, det måste jag säga. Så det blir kanske Mishat i stället för Jörgen Holmberg. Ja, så får det bli. Ytter, "Poppe," jag, Anders Berglund, "Classe" Lindblom, och Mishat.

Känns det häftigt att säga alla de här namnen och veta att du har spelat med dem?

– Ja, så är det verkligen. Vi har upplevt mycket tillsammans, i både med- och motgång. Vi spelade ihop under ett antal år och det blir en speciell känsla då, inte som det är nu när halva laget byts ut efter varje säsong. Vi tränade ihop under somrarna, spelade golf tillsammans och umgicks mycket utanför isen. Då fick man tajta band till varandra.

– När vi spelade innebandy, vilket vi gjorde lite då och då, kunde vi vara helt galna och vissa började nästan slåss ibland. Sen fem minuter efteråt satt man och garvade åt det. Det skapade en vinnarmentalitet. Man visste vilka man gick i krig med.

1994 blev Leif Rohlin uttagen i Sveriges OS-trupp. Det slutade med att han var delaktig i en av svensk ishockeys största stunder någonsin. Västeråsaren var med i laget när Tre Kronor tog sitt första OS-guld genom tiderna.

– Det här är få förunnat. Det är hur stort som helst, kronan på verket i ens karriär. Jag fick spela i alla matcher och var med i laget på ett skönt sätt.

– Det är magiskt att få ha upplevt (Tommy) Salos räddning och straffen från "Foppa" (Peter Forsberg) på plats. De har man sett hundra gånger i efterhand.

Tre av spelarna i det svenska laget tillhörde VIK under den tiden. Efter den matchen hade Gulsvart en trio av olympiska mästare.

– Den där bilden är grym. Det var jag, Salo och "Julle" som spelade i VIK då och fick vara med om det här. Fantastiskt. Det var grymt stort att tre grabbar från VIK fick vara med om det här.

– Och både Salo och "Julle" var nyckelspelare för oss. "Julle" var vår skyttekung och gjorde sju mål i turneringen. Salo var tredjemålvakt från början, men hoppade in i kvarten och fick en magisk resa efter det.

Hur ofta händer det att folk nämner OS-guldet 1994 när de träffar dig?

– Jodå, det händer. Jag får fortfarande beundrarpost ibland, även om det inte är lika frekvent som tidigare. Folk har klippt ut massa OS-bilder och skickar det till mig, ofta tillsammans med en text. Det är mycket från Tyskland, Österrike och därnere.

Säsongen efter OS-guldet spelade Rohlin kvar i VIK. Sen fortsatte karriären utomlands. Först i NHL och Vancouver och sedan i Schweiz. År 2001 kände Västeråsaren att det var dags att återvända hem till Sverige efter sex år utomlands. Men han valde att inte gå tillbaka till Gulsvart. I stället spelade han ett år i Djurgården och ett i Södertälje, innan han la skridskorna på hyllan.

– Det där är något som jag känner att jag saknar. Det är jävligt surt att man inte fick göra fler VIK-matcher. Jag hade velat spelat här i slutet av min karriär och hjälpt till på isen, som "Poppe," "Julle," och (Patrik) Zetterberg gjorde. Men 2001 hade VIK nyss gått i konkurs och spelade i division 2. När jag flyttade hem från Schweiz så kände jag att det var för låg nivå att spela där. Men tanken var att jag skulle återvända något år senare, när VIK hade klättrat i seriesystemet. Men ryggen sa ifrån och det blev aldrig av.

Men Rohlin återvände senare till VIK:s organisation. Bland annat var han Gulsvarts sportchef mellan 2007 och 2009. Det var en period med både positiva och negativa ögonblick.

– Vi hade ett jävla go då. På pappret hade vi ett lag för Elitserien under mitt andra år, 2008/2009. Det är det som grämer mig, att vi inte gick upp då. Men det var en kul period att jobba med VIK och fortsätta att bygga upp föreningen efter konkursen.

– Vi hade en jättebra mix i laget. (Mikael) Backlund och (Patrik) Berglund kom in underifrån och "Julle" och "Loppan" (Stefan Hellkvist) var tillbaka i Västerås. Sen var (Pär) Arlbrandt och (Niklas) Olausson med i förstakedjan. Det var ett jävligt bra lag. Vi hade kul på vägen och gick starkt, men skulle ha gått upp.

Sen blev det ett tungt slut för Rohlin som VIK:s sportchef. I december 2009 tog han en timeout. VIK hade då gått tungt i serien och vissa av supportrarna hade visat sitt missnöje, ibland på mindre konstruktiva sätt. I slutändan återvände Rohlin aldrig till sin post.

– Vi hade tappat Arlbrandt, Olausson och Berglund. Då fick vi börja om på nytt och det gick inte lika bra. Säsongen hade knappt hunnit börja innan fansen gick ner och hotade "Lasse" (Lars) Ivarsson i båset. Då sa han att han skiter i det här. Sen började fansen åka hem till mig under natten och vicka ner soptunnorna på tomten, bland annat. Då kände jag att de kom lite för nära på och då fick jag nog. Det var ett tråkigt och abrupt slut på ens kärlekssaga med klubben. Det var onödigt, men det har ju runnit av en nu.

Har du aldrig känt suget att komma tillbaka till VIK i någon roll?

– Nej, egentligen inte. Sportchef har jag redan varit och jag tycker aldrig att man ska komma tillbaka i samma roll. Och Zetterberg har gjort ett grymt jobb där. Sen finns det ju inte så många andra roller att välja på.

Det är över nio år sen som Rohlin hoppade av som VIK:s sportchef. Men han följer fortfarande Gulsvart på nära håll.

– Jag försöker titta på varje match, även om jag inte alltid är på plats. Jag har blivit lite bekväm av mig, så jag kollar på TV ibland. Men jag följer alltid matcherna från period till period.

Vad tror du om VIK:s chanser i år?

– Meritmässigt tycker jag att de har ersatt ganska bra, kanske till och med att laget har blivit bättre. Jag tror att de kommer vara med i toppen.

– Sen var (Samuel) Ersson en jättestor del av framgången i fjol. Har man lyckats ersätta en sån spelare? Nu har man fått in en annan målvakt (Emil Kruse) som visat att han håller i andra lag i Allsvenskan. Kommer han göra det lika bra här? Det blir spännande att se.

FAKTA/Leif Rohlin

Ålder: 51

Bor: Enhagen/Ekbacken, Västerås

Familj: Sambo, dottern Olivia och sonen Alexander

Spelade i VIK: 1986-1995

Klubbar: VIK, Vancouver Canucks, HC Ambri-Piotta, Djurgårdens IF, Södertälje SK

Gör idag: Arbetar på Veterankraft med bemanning