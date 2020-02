Legendaren stängs av och bötfälls – efter "nedtryckande ton" mot domare: "Totalt taktlös"

AIK besegrade Villa Lidköping med 3–1 i damernas elitserie förra lördagen. Trots segern hamnade AIK:s tränare Per Fosshaug i diskussion med assisterande domaren Hanna Hansson efter matchen – vilket nu har lett till att legendaren, som vann sex SM-guld med Västerås SK och fem VM-guld under karriären, stängs av i en match och bötfälls med 2 000 kronor.

I domen, som är publicerad på Svenska bandyförbundets hemsida, hävdar Hanna Hansson att Per Fosshaug ska ha uttalat "kränkande meningar" när de båda gick mot omklädningsrummen.

"Per säger 'du får skärpa dig' bakom ryggen på mig med en nedtryckande ton och med en volym så att endast jag hör. (...) Sedan går Per ikapp mig och i om med att han passerar mig säger han 'det är helt otroligt, helt otroligt' med en nedvärderande röst. Jag stannar då till och säger 'nu räcker det' medan Per Fosshaug fortsätter och uttalar kränkande meningar som jag inte längre registrerar ordagrant", skriver hon.

Per Fosshaug går hårt mot den assisterande domaren i sitt yttrande.

"Hanna Hansson behöver arbeta med sig själv som domare och jag hoppas att hon internt kan få hjälp med det. (...) Hon är totalt taktlös och det sista vi behöver är hennes sätt att agera", skriver han och fortsätter:

"Den ton hon nu anmärker på är löjeväckande och att sedan tala om tonen som nedsättande är inte i paritet med verkligheten. I det fall jag skulle ha uttryckt vad hon anger i anmälan är det inte ens en tiominutersutvisning som straff. Jag har hållit på med bandy ett tag men den här anmälan måste vara det absolut lägsta jag varit med om."

I sitt yttrande menar Per Fosshaug vidare att huvuddomaren i matchen, Pavel Silinski, ska ha sagt till Fosshaug att Hanna Hansson "har en förmåga att sabotera matcherna och den ordning han vill ha". Silinski förnekar i sitt yttrande att han skulle ha uttalat sig så om sin domarkollega.

"Att jag skulle ha påstått att Hanna har en 'förmåga att sabotera matcherna' är absolut felaktigt och något som jag aldrig skulle säga. Det påståendet tar jag avstånd från. Jag vet inte om det går att kalla det så mycket för konversation då jag, som jag tidigare nämnt, försöker få Per och Hanna att sluta diskutera."

Även AIK:s sportchef Jonas Galotta har ett yttrande i domen. Där skriver han bland annat att AIK vid ett flertal tillfällen påtalat "det olämpliga i att ha en domare som spelar i en konkurrerande Stockholmsklubb (Hammarby)" och att "detta inte har hörsammats och nu ser vi en möjlig konsekvens av det".

"De av AIK:s övriga ledare som befann sig i direkt anslutning till vad Hanna Hansson nu ger uttryck för skrattar gott när de har tagit del av den aktuella anmälan. Det är tydligt att Hanna Hansson har problem med sitt självförtroende och dessutom inte kan föra en dialog med ledare", skriver Galotta.

Disciplinnämnden (DN) markerar mot AIK:s "nedlåtande attityd" gentemot Hanna Hansson och menar att det är en attityd som inte hör hemma inom bandyn.

"AIK måste som förening istället värna om bandyn och dess renommé bland annat genom att stödja domare i deras arbete, framförallt unga, kvinnliga och relativt oerfarna domare."

Bandypuls söker Hanna Hansson och domarbasen Håkan Sjösten.