Lena Endre läser ”Nyårsklockan” på Skansen

– Jag är både hedrad och glad för detta fina uppdrag. Känner historiens vingslag och kollegornas andedräkt i nacken med en viss bävan. Men otroligt glad är jag, säger Dramatenskådespelaren Lena Endre.

Sanna Nielsen ska leda programmet från Skansen:

– Det är en ära att få leda nyårssändningen för SVT! Jag kan inte tänka mig att fira ett nytt år på bättre sätt än att få göra det tillsammans med så många människor som är med oss på plats och som tittar på programmet just då.

Det nya året in rings varje år på Skansen i Stockholm. Direkt från Sollidenscenen bjuder Sanna Nielsen på egna hyllningar till två av sina artistförebilder från två olika generationer: Barbra Streisand och Celine Dion. Till sin hjälp har hon kören GET UP Soul Choir. Operatenoren Rickard Söderberg framför ett örhänge från Nancy Sinatra & Dean Martin i duett med Sanna Nielsen.

Tousain "Tusse" Chiza gästar med en popkaramell, Melodifestivalaktuella Victor Crone som framför radiohit ”Storm” och konstnären Stina Wollter och Anna Stadling tolkar en låt från Bob Dylan. Jakob Hellman firar 30 år som artist och är på Skansen för att framföra en älskad klassiker. Fler artister tillkommer och de medverkande artisterna ackompanjeras av ett band under ledning av kapellmästaren Johan Granström.

Ring klocka ring 1895

Första gången Nyårsklockan lästes på Skansens nyårsfirande var 1895.

Från 1928 fick övriga Sverige möjlighet att vara med och fira via radio.

Från 1977 har SVT varit på plats på Sollidenscenen på nyårsafton.

Mellan 1977 och 1982 var det Georg Rydeberg som avslutade året med att läsa Nyårsklockan.

1983 tog Jarl Kulle över traditionen med den klassiska inledningen ”Ring, klocka ring …”.

Mellan 1997 och 2000 läste Margaretha Krook den välkända raderna och därefter var det Jan Malmsjö som läste Tennysons dikt för Skansens publik och tv-tittarna från 2001-2013.

Sedan dess har Loa Falkman (2014), Malena Ernman (2015), Pernilla August (2016), Krister Henrikson (2017) och Mikael Persbrandt (2018) läst den välkända dikten.

Tolvslaget på Skansen direktsänds i SVT1 tisdag 31 december 2019 kl 23.15.