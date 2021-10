Lika framträdande som Homeros och Milton – ändå fick inte mästaren Borges sitt Nobelpris

Jorge Luis Borges var bara nio år gammal när han 1908 gjorde sin första professionella översättning, han översatte irländaren Oscar Wildes saga "Den lycklige prinsen" (1888) till spanska. Då talade Borges utöver modersmålet redan portugisiska, engelska, tyska och franska och tillbringade dagarna i sin fars över ettusen volymer stora bibliotek.

Han föddes i Buenos Aires 1899 i en familj vars förfäder varit heroiska kämpar i landets frigörelse. Fadern var ingen mindre än Jorge Guillermo Borges Haslam, känd argentinsk advokat, författare, filosof och anarkist. Modern Leonor Acevedo Suárez födde också den berömda systern, konstnären Norah Borges.

Familjen Borges var under många år på resande fot, ett tag bodde de i Genève, sedan också Lugano, Barcelona, Mallorca, Sevilla och Madrid. I Europa bekantade sig den unge Borges inte minst med den tyska litteraturen, filosofen Arthur Schopenhauers pessimistiska tänkande inspirerade och Gustav Meyrinks esoteriska och fantastiska romaner. Inte minst studerade han författaren Fritz Mauthners skeptiska språkkritik, hur vårt sätt att tala om världen skapas genom sociala processer och maktens intressen och att våra ord egentligen inte är förmögna att fullt ut beskriva verkligheten.

I Spanien kom Borges själv att bli en del av den ultraistiska rörelsen, en samling poeter som innovativt skrev på fri vers med utmanade symboler och bilder. Han förde sedan som ung författare med sig ultraismens ideal tillbaka till Argentina där han började skriva surrealistiska dikter och essäer.

Influerad av de tyska filosoferna Edmund Husserl och Martin Heidegger utforskade han existentiella teman. Husserl och Heidegger undersökte i sitt tänkande hur vi uppfattar världen och hur vårt medvetande är strukturerat, hur verkligheten framstår i fenomen för oss snarare än i fasta och bestämda ting och orsakssammanhang. Borges litterära framställningar av tillvaron framstår därför som "overkliga" och svårgripbara, närmast "magiska", gärna i detektivberättelsen form eller med argentinska cowboys, så kallade "gauchos", som huvudpersoner.

Vartefter började han utveckla sitt alldeles säregna sätt att berätta, Borges skrev texter som befinner sig någonstans mellan dikten, essän och novellen, fiktioner som vid första anblicken framstår som förrädisk lik saklitteraturen. Denna speciella form gjorde att han i sina texter i sig kunde undersöka författandets verksamhet och samtidigt upplösa gränsen mellan fantasin och verkligheten på ett sätt som visar vägen för senare postmodernistiska tänkare som Gilles Deleuze och Michel Foucault. Borges bryter ned det linjära berättandet och börjar skildra för litteraturen tidigare främmande motiv, som tidens natur eller matematikens gåtor. Myter, vetenskapliga teorier och teologiska läror vävs samman i allvarligt lekfulla historier.

Ett viktigt skäl till att Borges behövde utveckla en helt egen motivkrets var att han genom en ärftlig sjukdom redan i 30-årsåldern började förlora synen. Den sinnliga världen kunde han alltså inte längre ta in, utan han var tvungen att som författare frammana en rik inre värld av bilder, metaforer och symboler att gestalta.

Borges skrev i framträdande litterära tidskrifter och försörjde sig som föreläsare och bibliotekarie. Så småningom gjorde han karriär inom biblioteksväsendet och blev 1955 utsedd som chef för Argentinas nationalbibliotek och dessutom professor i litteratur vid Buenos Aires universitet.

Under 40-talet började Borges uppmärksammas internationellt och översättas till andra språk, men det var först under 60-talet som han blev en världskändis inom litteraturen och de fina författarpriserna började hagla över honom. Men med tiden blev Borges alltmer politiskt obekväm. Under 20- och 30-talet hade han stöttat de argentinska socialdemokraterna och pläderat för frihet och demokrati, men i slutet av 60-talet hade han slutat tro på demokratins framtid och framförallt att litteraturen hade någon betydelse för den politiska utvecklingen, en uppfattning som i tidens radikala anda var suspekt "reaktionär". Även om Borges var uppburen kritiserades han också för att i sin magiska realism eskapistiskt fly undan den riktiga världen och dess sociala och moraliska problem.

Som tilltagande konservativ var Borges kritisk mot alla totalitära system, oavsett om de var höger- eller vänsterinriktade, men han såg också en stor fara i västvärldens välfärdsstaters växande byråkrati.

Borges uppfattade sig själv liksom sin far som i grunden anarkist eller åtminstone klassisk liberal. Likt fadern var han också influerad av den engelske liberale 1800-talsfilosofen Herbert Spencers tankar. Spencer hävdade att staten inte är en evig samhällsform utan att denna successivt kommer att ersättas av den fria marknaden, att vi genomgår en slags social evolution som främjar de bästa och starkaste idéerna, företagen och individerna, men också samtidigt undergräver sådant som kollektivism och nationalism, imperialism och kolonialism. Därför motsatte Spencer sig också all aktiv fördelningspolitik, obligatorisk skolgång, arbetsskyddslagstiftningar (däremot var en stor förespråkare för facklig organisering och fria avtal mellan arbetsmarknadens parter), förbudslagar och skattefinansierad kultur och välfärd.

Borges delade Spencers skepsis mot socialism och kommunism, han hävdade att i det goda samhället är individen starkare och viktigare än statsmakten. Det gjorde också honom till inte bara en skarp kritiker av Argentinas kommunistiska parti utan också landets långvariga president Juan Domingo Péron. Peronismen var både populistisk och nationalistisk, något fascistisk och socialistisk på en och samma gång. I både kommunismen och peronismen såg Borges system som kvävde tankefriheten och förstörde kulturen med huvudlösa åsikter, slogans och idoler.

Efter att ha blivit vald 1946 skapade Péron omedelbart ett korrumperande system där ja-sägare premierades och kritiker manövrerades ut från olika poster. Borges hävdade att det Argentina som byggts av starka individualister nu omdanades till att bli ett land för servila idioter. Han blev själv motarbetad som bibliotekstjänsteman och var under ständig polisbevakning. När Péron förlorade makten i militärkuppen 1956 var Borges en av dem som var ute på gatorna och jublade.

Han uppfattade att Péron varit populär därför att han lömskt dolt sin polisstat bakom glitter, glamour och propaganda. När Péron blev återvald av argentinarna 1973 slutade Borges tro på demokratin, folk var helt enkelt för lättlurade för att själva kunna välja sitt styre.

Borges kom därför att under 70-talet offentligt stötta den argentinska militärjuntan och även högerdiktatorn Augusto Pinochet i grannlandet Chile, något som definitivt gjorde honom till en politiskt kontroversiell författare.

Redan på 30-talet hade Borges på samma vis varit en flitig kritiker av fascismen, nazismen samt tidens allmänna rasism och antisemitism. Han varnade för hur nazisterna förstörde det rika tyska kulturarvet genom att censurera, destruera och ändra i litterära verk, ett otyg som goda "demokrater" och "liberaler" för övrig ägnar sig åt i dag.

Borges jämförde Tredje riket med den medeltida irländske katolske filosofen och teologen Johannes Scotus Erigenas vision av helvetet, hur detta inte är en fysisk plats utan växer fram ur människans mörka inre. Nazisterna skapade ett samhälle baserat på mord och lögn och Adolf Hitler ville bli besegrad, att få se världen brinna och blöda var hans enda mål. I Nazityskland såg Borges mänsklighetens stora tragedi, hur det mest bildade folket i Europa som skapat en så rik tradition av filosofi och poesi lät sig förledas av en fullständig galning.

Borges har beskrivits som den främsta spanskspråkige författaren sedan Miguel Cervantes och jämförts med klassiska episka diktare som Homeros och John Milton. Han hade också en oerhörd förmåga att lura ögat och örat, i sina texter lånar han exempelvis tonen från den svenske kristne mystikern Emanuel Swedenborg, den klassiska iranska sagosamlingen "Tusen och en natt" (från 800-talet) eller den brittiske historikern och filosofen Thomas Carlyle. Borges skapar i sina verk en hel kulturhistoria av fiktiva litterära, vetenskapliga, teologiska och filosofiska verk som han hänvisar till och beskriver.

Kanske var det Borges blindhet som med tiden gjorde honom så öppen för idealismen, idén om att allting egentligen bara är idéer. Hans berättelser handlar ofta om föreställningar kring evigheten, spegelbilder och labyrinter samt fantastiska teman om outtömliga bibliotek, oändliga minnen och mytologiska väsen, öppningar för att verkligheten är av ett annat slag än vi först tror. Borges var starkt influerad av irländske biskopen och filosofen George Berkeley som i skiftet mellan 1600- och 1700-talet utvecklade ett särskilt sätt att förstå tillvaron. Berkeley tänkte sig att det endast finns medvetande och idéer som dessa uppfattar, det som vi tror är materiella ting omkring oss är egentligen bara en slags projektioner av Guds tankar, Skaparen skapar sin skapelse genom att tänka fram den.

För den agnostiske Borges var Gud en möjlighet som allting annat i och med att han förlorade sin syn verkade han uppfatta just att verkligheten väsentligen är idéer och berättelser och på det viset outtömlig och fantastisk.

Borges nominerades hela åtta gånger till Nobelpriset i litteratur mellan 1956 och 1966, men tilldelades det aldrig. Själv kommenterade han det skämtsamt som att det blivit en svensk tradition att inte ge honom priset. Hans politiska uppfattningar kan ha legat honom i fatet, men Svenska Akademien uppfattade också hans författarskap som för begränsat, men 1965 och 1966 var det på håret han trots allt fick sitt Nobelpris.

Bland moderna författare har Borges jämförts med James Joyce och Vladimir Nabokov, på samma vis väver han samman olika språk och kulturer i sitt författande. Men något som skiljer honom från alla andra är att han håller sig till det lilla formatet, hans egendomliga poetiska symbios av essä och novell.

Borges var framför allt universell i sitt författarskap, han rör sig i sina referenser mellan spansk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, nordisk och österländsk litteratur. Han lånar och blandar motiv från olika religiösa traditioner, vi finner kristna, buddhistiska, muslimska och judiska teologiska tankar, profeter, heretiker och mystiker i hans verk. Men han skrev också mycket om argentinsk kultur och skildrade bland annat tangons och inhemska frihetskämpars historia. Själv hävdade Borges postmodernt att han var osäker på om han själv egentligen fanns, att han var bara resultatet av allt det han läst och så var också hans litteratur.

Den blinde Borges levde tillsammans med sin mor större delen av livet och hon hjälpte honom fram till att hon dog 99 år gammal 1976. Därefter bodde han i en liten lägenhet i Buenos Aires med sin långvariga hushållerska Fanny.

Under den sista tiden av sitt liv återvänder Borges till uppväxtens Genève där han gick bort i levercancer 1986. Borges hade både argentinska och engelska rötter och kände sig andligt hemma både i den katolska och protestantiska traditionen. Under den sista tiden av sitt liv besöktes han därför av den katolske prästen Pierre Jacquet och den protestantiske pastorn Edouard de Montmollin.

Hans begravning var ekumenisk och Montmollin sa insiktsfullt i sin predikan att Borges var en man som ständigt sökte efter det rätta ordet, det begrepp som skulle fånga alltings yttersta betydelse, men att han likt alla andra som gett sig in i det filosofiska projektet förlorade sig själv i tankarnas labyrint. För det är inte människan som upptäcker ordet, Ordet är det mysterium som kommer till henne.

När Borges delade med sig om sina tankar inför döden sa han: "Jag har alltid föreställt mig paradiset som ett bibliotek."

