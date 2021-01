Lindelöf klar för VIK-konkurrenten – kan ställas mot Gulsvart direkt

Efter att ha lämnat Brynäs under säsongen hann Alexander Lindelöf göra en match i Surahammar innan han skrev på ett korttidskontrakt med Vita Hästen. Men efter att Norrköpingsklubben valt att inte förlänga det kontrakt som gick ut vid årsskiftet har VIK-produkten stått klubblös.

Under måndagsförmiddagen skrev Expressen att Alexander Lindelöf var klar för klubben. Kort därefter bekräftade klubben att 24-åringen skrivit på ett korttidskontrakt.

– Med skada på Hardegård och avstängning på Lerebäck så behöver vi fylla på truppen och där kommer Alexander in. Han är en spelskicklig back som gjort det bra i Hockeyallsvenskan men som även har rutin från högre nivå. Vi tar in Alexander under dom två kommande veckorna till att börja med, säger Kent Norberg i ett pressmeddelande.

Lindelöf var med och spelade tillbaka VIK i hockeyallsvenskan och lämnade sedan klubben efter säsongen 2018/19. 24-åringen gjorde 45 matcher för Brynäs under säsongen 2019/2020.

VIK möter Timrå på bortaplan på onsdag.