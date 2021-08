Lindelöf lovordas efter ligapremiären: ”Har fått utstått så mycket kritik”

Västeråssonen Victor Nilsson Lindelöf svarade för en stark insats när Manchester United besegrade Leeds i Premier League-premiären under lördagen. Efter matchen lovordades Lindelöf stort av huvudtränaren Ole Gunnar Solskjær.

– För oss är han viktig, säger Solskjær.

Under lördagen klev Manchester United in för premiären i Premier League där laget tog emot nykomlingarna Leeds hemma på Old Trafford.

Från start klev Victor Nilsson Lindelöf in och svarade för en imponerande insats i 5–1 segern. Västeråssonen utmärkte sig bland annat med en välslagen assist fram till Bruno Fernandes 4–1 mål i matchen.

Efter matchen lovordades Lindelöf stort i de engelska tabloiderna där bland annat lokaltidningen Manchester Evening News gav svensken en åtta i betyg på den tiogradiga skalan med motiveringen:

"Solid insats och visade upp sin leverans genom att hitta Fernandes till Uniteds fjärde", skriver Manchester Evening News.

Även huvudtränaren Ole Gunnar Solskjær hyllade västeråssonen efter matchen.

– Jag hade två väldigt bra mittbackar här i dag. Jag tycker att Victor har fått utstått så mycket kritik, men för oss är han viktig, sade Unitedtränaren enligt Utdreport.

Inför lördagens match presenterades stjärnbacken Raphaël Varane som nu har anslutit till United ifrån Real Madrid. Detta skapar nu en större konkurrenssituation kring mittbacksplatserna i laget framöver.

Tidningen Daily Mail ansåg dock att Lindelöf stärkte sina aktier att kunna behålla sin startplats i och med lördagens insats och gav svensken en sjua i betyg:

"Med Raphaël Varane presenterad före avspark var pressen på den svenske backen, som svarade bra med flera välavvägda ingripanden plus en assist", skriver tidningen.