LISTA: 75 anställda köptes ut av Västerås stad – här är alla avgångsvederlag: ”Går inte att svara på om det är rimligt”

Anmäl text- och faktafel

Under hela treårsperioden 2014-2016 köpte Västerås Stad ut 82 anställda för 18,5 miljoner kronor. Sedan dess har antalet utköp och kostnaderna accelererat. De senaste 2,5 åren har 133 personer blivit utköpta av Västerås stad till en kostnad av nära 22 miljoner kronor. Under 2018 till och med juni 2019 har 75 anställda inom kommunen fått avsluta sina tjänster enligt överenskommelser till en kostnad av drygt 12 miljoner kronor.

På förvaltningen för Vård och omsorg har man fram till och med juni i år köpt ut 19 anställda. Det är tre fler än under hela fjolåret. Samtidigt har avgångsvederlagen för utköpen ökat rejält. Under årets första sex månader har förvaltningen köpt ut personal för nära 2,4 miljoner. Det innebär att utköpen för halvåret 2019 är nära 800 000 kronor dyrare än under hela 2018. Det är framförallt undersköterskor som blivit utköpta. I listan finner vi bland annat en registrator på en av kommunens förvaltningar som blivit utköpt för 409 000 kronor, motsvarande 14 månadslöner. En ingenjör på en annan förvaltning fick 12 månadslöner i avgångsvederlag, motsvarande 508 800 kronor. VLT har sökt båda för en kommentar.

Caroline Moselius, HR-chef på Vård- och omsorgsförvaltningen, vet inte varför kostnaderna för utköp ökar och menar att det ofta är långa processer bakom varje utköp, vilka kan påbörjats för länge sen.

– Det här är ju processer som kan pågått i flera år, där vi försökt med olika lösningar, men tillslut landat i att man får göra ett utköp. Varför det landat i så många utköp i år vet jag inte. Det kan vara en tillfällighet.

Är det här ett resultat på att ni förändrat er personalpolitik?

– Nej. Vi har inte gjort något aktivt val eller en tydlig förändring för att få fler utköpta.

Caroline Moselius vill vara tydlig med att ekonomiska uppgörelser är en sista åtgärd när arbetstagare och arbetsgivare behöver gå skilda vägar och att denna typ av överenskommelser generellt handlar om att den anställde på något sätt misskött sig.

En sjuksköterska har fått 355 000 kronor i avgångsvederlag, motsvarande 12 månadslöner, är det rimligt?

– Det går inte att svara på om det är rimligt, varje ärende kräver en individuell bedömning.

Samtidigt som de totala kostnaderna för utköp i kommunen har ökat under den senaste treårsperioden finns det enskilda förvaltningar som går i en annan riktning. På Barn- och utbildningsförvaltningen har så här långt i år fyra anställda köpts ut för drygt 633 000 kronor. Under 2018 blev 15 personer på förvaltningen utköpta till en kostnad av dryga 2,5 miljoner kronor. Året dessförinnan gjorde förvaltningen utköp av anställda för ytterligare en miljon kronor, alltså 3,5 miljoner kronor.