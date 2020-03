Lista: Betnér, klassiskt, Kjell Höglund – här är veckans nöjesevenemang i Västerås

Tisdagen 3 mars

12.30, Västmanlands läns museum: Konst- och kulturhistorisk lunchvisning 30 min. Kvinnliga fotografer i museisamlingarna. Tillsammans med Konstmuseet.

19.00, Västerås konserthus: The Hebbe Sisters & Jan Adefelt Swingtime Trio. Välkomna till en unik kväll tillsammans med tre värmländska sjungande systrar Emelie, Josefine och Maria Hebbe från trakterna av Arvika i sällskap med Jan Adefelt Swingtime Trio. Upplev kända klassiker från bland annat swingens värld: Duke Ellington, Count Basie, Ella Fitzgerald, Alice Babs och många, många fler.

Onsdagen 4 mars

12.30, Västmanlands läns museum: Konst- och kulturhistorisk lunchvisning 30 min. Kvinnlig blick på naturen. Tillsammans med Konstmuseet.

17.00-20.00, Västmanlands läns museum: Fruntimmersonsdag med afterwork och föredrag! Quiz, musikunderhållning, information om IKKR (Internationell kamp för kvinnors rättigheter) och föredrag med dokumentärfotograf Elin Berge.

Torsdagen 5 mars

12.30, Västmanlands läns museum: Konst- och kulturhistorisk lunchvisning 30 min. Industrins kvinnor. Tillsammans med Konstmuseet.

19.00–21.00, Västerås konserthus: Västerås Sinfonietta: Bruch violinkonsert. Utan violinkonserten i g-moll hade 100-årsjubilerande Max Bruch haft en undanskymd plats i musikhistorien. Den blev hans stora lyckokast, en äktromantisk konsert full av smäktande vackra melodier och virtuosa passager.

Fredagen 6 mars

12.30, Västmanlands läns museum: Konst- och kulturhistorisk lunchvisning 30 min. Fredagsbrudar. Tillsammans med Konstmuseet.

18.00, Hammarteatern: Wonderwall. En teaterföreställning med filminslag av Clara Ivemyr Strömberg Manus och regi: Clara Ivemyr Strömberg. En föreställning om ung vänskap och att behöva varandra - utan att riktigt förstå varför. Passar för alla åldrar men rekommenderas från 10 år.

19.00–21.30, Västerås konserthus: Man in Black – Peter Jezewski & Karin Risberg. Man in Black en ny föreställning där Peter Jezewski & Karin Risberg tolkar countryns stora stjärnor Johnny Cash och June Carter på sitt vis och trollbinder publiken. Låtar som Ring of Fire och Walk the Line är låtar vi minns speciellt mycket och de finns naturligtvis med i låtskatten som kommer framföras.

20.30–02.00, Bankiren: Wille Crafoords Nattropolis. Kjell Höglunds enorma låtskatt har blivit en ”rockopera i kolossalformat”. Nu spelas den vid flera tillfällen och Bankiren är skådeplatsen. "Jag ser Kjell som rockens Tomas Tranströmer", säger Wille Crafoord, kompositören som även ska framföra låtarna. Med sig har han ett av Europas mest erkända coverband: P-Floyd.

Lördagen 7 mars

20.30–02.00, Bankiren: Wille Crafoords Nattropolis. Kjell Höglunds enorma låtskatt har blivit en ”rockopera i kolossalformat”. Nu spelas den vid flera tillfällen och Bankiren är skådeplatsen. "Jag ser Kjell som rockens Tomas Tranströmer", säger Wille Crafoord, kompositören som även ska framföra låtarna. Med sig har han ett av Europas mest erkända coverband: P-Floyd.

Söndag 8 mars

19.00–20.30, Västerås konserthus: MEN GUD! – Magnus Betnér är den allsmäktige. Möt Skaparen själv, gestaltad av Magnus Betnér, i en fartfylld komediföreställning. Ärkeänglarna Gabriel och Mikaela guidar oss genom skapelseberättelsen och lär oss allt om den egentliga betydelsen av Tio Guds bud.

20.30–02.00, Bankiren: Wille Crafoords Nattropolis. Kjell Höglunds enorma låtskatt har blivit en ”rockopera i kolossalformat”. Nu spelas den vid flera tillfällen och Bankiren är skådeplatsen. "Jag ser Kjell som rockens Tomas Tranströmer", säger Wille Crafoord, kompositören som även ska framföra låtarna. Med sig har han ett av Europas mest erkända coverband: P-Floyd.