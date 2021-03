LISTA: Cancer, operationer och akutfall – här är vårdskulden i länet

Anmäl text- och faktafel

När coronapandemin slog till på allvar i länet under våren 2020 beslutade Region Västmanland att ställa in alla icke-akuta operationer och viss annan vård som kunde vänta. Till en början gällde beslutet i två veckor, men man insåg snabbt att det inte skulle räcka och det förlängdes och gällde fram till hösten 2020.

När hösten kom meddelade Region Västmanland att de tog höjd för att det skulle ta mellan ett halvår till ett år att komma ikapp vårdskulden som vårens avbrott inneburit.

Vad man inte visste då var att en andra pandemivåg skulle slå hårt mot länet.

– I september var det ingen som räknade med att andra vågen skulle bli så omfattande. De scenarier vi jobbade efter var att det skulle uppstå klustersmittor lite här och där, som småbränder som skulle blossa upp. Men pandemin har till viss del överraskat och vi hade en andra våg som var precis lika omfattande som den första, säger Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Västmanland.

Första och andra vågen skiljde sig dock åt.

– Vi ställde in väldigt mycket vård under våren för att säkra att kunna ta hand om de som blev svårt sjuka. Under andra vågen har vi kunnat hålla igång mer, men den överkapacitet vi hade räknat med och frambringat för att kunna börja beta av köerna har naturligtvis blivit betydligt mer begränsad.

Under hösten har cirka 90 procent av den ordinarie verksamheten, pandemin till trots, kunnat hålla igång som vanligt. Men för att komma ikapp vårens skuld hade man behövt ligga på över 100 procent. Det har inte varit möjligt.

– Den andra vågen hade knappt hunnit klingat av helt innan vi nu är inne i en tredje våg. Än så länge är vi inte de som är mest drabbade av den, men vi vet inte hur det blir. Det betyder att det finns en osäkerhet och vi måste stå med en beredskap ifall det plötsligt drar iväg, säger Håkan Wittgren.

Eftersom de icke-akuta operationerna ställdes in fram till hösten 2020 är det i operationskön som effekterna av pandemin märks tydligast. Efter sommaren var det 4 800 personer som stod i operationskö (att jämföra med normalläge då det ligger runt 3 000). Man har betat av en hel del under hösten, men in på 2021 är det fortfarande 45 procent som inte får en operation inom 90 dagar.

– Det kommer ta en bit in på 2022 innan hela "ryggsäcken" är klar, det är den bedömningen vi gör i dag. Vi jobbar på allt vi kan för att komma ikapp, men det är helt klart så att den andra vågen har påverkat, säger Håkan Wittgren.

Om operationskön blivit längre har däremot cancerfallen blivit färre. Antalet inrapporterade cancerfall är 10 procent lägre 2020 om man jämför med ett vanligt år – vilket inte behöver betyda att färre insjuknat, utan det finns en oro över att patienter inte sökt vård på grund av pandemin.

Är ni oroliga för att sent upptäckta cancerfall kommer att påverka vården senare?

– Ja, den risken finns ju. Operationerna och behandlingarna kan bli mer komplicerade. Det är väldigt viktigt att om man har funderingar ska man söka vård, man ska inte vänta.

När du sitter och tittar på hur allt det här ser, är det något förutom det du skulle säga att du blir orolig över?

– Oron tycker jag ligger i om pandemin blir långvarig. Det viktiga är nu att många vaccinerar sig och att vi får ner smittspridningen. Det som har hänt nu har vi aldrig tidigare upplevt, ingen av oss som arbetar nu. Som jag sagt tidigare: pandemin är den största utmaning modern sjukvård någonsin har haft. Så är det.