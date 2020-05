LISTA: Här är bästa filmerna i coronatider – redaktionen tipsar

Här är alla våra serietips:

William Holm, nöjesredaktör VLT

► Monty Pythons galna värld, Netflix.

Kommentar: Likt jakten på den heliga Graalen har jag under många år sökt med ljus och lykta efter en streamingtjänst som tillhandahåller Monty Python, urmodern till bra humor. Nu gör Netflix det.

► Boktjuven, SF Anytime.

Kommentar: Jag älskade boken och var rädd att filmatiseringen i sedvanlig ordning skulle bli en besvikelse. Men icke! Det kanske är en efterkonstruktion, men filmens scener och färger liknade bilderna som projicerades för mitt inre under läsningen. Handlar om tolvåriga Liesel som bor i en fosterfamilj i andra världskrigets Tyskland. Hon kan varken läsa eller skriva, men fascinationen för det skrivna ordet väcks till liv av den första bok hon stjäl.

► This is England (går att köpa för mindre summa på olika streamingtjänst).

Kommentar: Fulländad skildring av hur rasister försökte kapa skinhead-kulturen i England på 80-talet. Rolig, sorglig, djupsinnig. Lägg där till fantastisk musik och kanske världens coolaste klädstil.

Daniel Nordström, chefredaktör VLT

► Familjen Bélier, Viaplay.

Kommentar: Denna franska pärla kommer att få dig att både skratta och gråta. Den handlar om en familj där alla är döva, utom 16-åriga Paula. Hon fungerar som ett språkrör för alla i familjen och blir därmed oumbärlig för alla i familjen. Hon är också en mycket begåvad sångerska, vars röst hennes familj inte kan höra.

Detta är en film att älska.

► Fever Pitch - en i laget, SVT Play.

Kommentar: Om kärleken mellan en man och en kvinna - och framför allt ett fotbollslag, i detta fall Arsenal. Filmen är från 1997 och är löst baserad på Nick Hornbys roman från 1992, med samma namn, Colin Firth gör en mycket stark huvudroll i denna brittiska romantiska komedi - och det är just också den brittiska versionen som rekommenderas. Inte den amerikanska nyare inspelningen från 2005.

► The Irishman, Netflix.

Kommentar: Robert De Niro, Al Pacino och Joe Pesci möts på nytt i en fantastisk film i regi av Martin Scorsese. Denna film från 2019 är lång, hela tre och en halv timme - men den är så värd att se inte minst för de briljanta skådespelarinsatserna och den skarpa dialogen. Filmen handlar om torpeden Frank Sheeran som blickar tillbaka på de hemligheter han bevarat som trogen medlem i maffiafamiljen Bufalino.

Gustav Ericsson, politisk redaktör (vikarierande)

► Sagan om ringen.

Kommentar: Alver, dvärgar och trollkarlar – behöver en film så mycket mer egentligen? Jag tror inte det. Även om filmatiseringen av Tolkiens mästerverk om Härskarringen inte står sig mot böckerna, så är de ändå världens, alltså världens, bästa filmer.

► Sagan om de två tornen.

Kommentar: Minst en gång per år ska filmerna ses om, gärna under samma helg. Ibland sänds de på linjär tv, ofta kring jul, det gills inte i det årliga tittandet utan räknas bara som en bonus. Ingenting annat än de förlängda versionerna är okej.

► Sagan om konungens återkomst.

Kommentar: De tre filmerna nominerades sammanlagt till 30 Oscars varav de vann 17 stycken, rekord för en trilogi. Den avslutande episka delen kammade hem alla elva kategorier den var nominerad i, och tangerade därmed rekordet för flest Oscars för en och samma film. Har jag sagt att det är världens bästa filmer?

Maria Björkman, redaktör VLT Stadsliv

► The Post, Netflix.

Kommentar: Jag tittar på vad som helst med Meryl Streep eller Tom Hanks. En film med båda samtidigt kunde ju inte bli bättre.Baserad på den verkliga historien kring när The Washington Post och The New York Times publicerade läckta dokument om USA:s regerings inblandning i Vietnamkriget.

► The Spy Who Dumped Me, Viaplay.

Kommentar: Mila Kunis och Kate Mckinnon spelar två kompisar som dras in i ett spiondrama. När man behöver något småroligt och lättsamt men ändå inte superklyschigt.

► Revolutionary Road, Netflix.

Kommentar: Om livet som inte blev. Leonardo DiCaprios och Kate Winslets andra film som kärlekspar är också tragisk, men ironiskt nog, trovärdigare än Titanic.