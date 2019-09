LISTA: Här är restaurangerna i Västerås som fick anmärkningar – använde köket som vilorum

Från 1 juni till 31 juli genomförde Västerås stad 186 livsmedelskontroller. De omfattar alla typer av verksamheter där mat serveras, som servicehus, restauranger och mackar. VLT har tittat närmare på kontrollerna inom krog- och restaurangbranschen.

Totalt fick 24 restauranger anmärkningar under perioden.

Västerås stad genomför cirka 1 000 kontroller per år och av dessa är det ett fåtal som leder till extra kontroller. De mindre anmärkningarna följs upp vid nästa ordinarie kontroll.

– Under året har vi lite olika fokus i kontrollerna. Under sommaren är det extra viktigt att verksamheterna har koll på sina förvaringstemperaturer och därför har vi särskilt tittat på det. Det avspeglas också i resultatet från kontrollerna, där det är många avvikelser som rör just temperaturkontroller, säger Ulrika Wahlström, enhetschef på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Vilka restauranger stack ut mest negativt i sommar?

– Av de med avvikelse kommer vi att prioritera att besöka Otome Sushi och Pizzabakeren Erikslund.

– Sedan har vi fört en dialog med Carlsson på Kajen som direkt åtgärdade de mest allvarliga bristerna. Där har vi även redan gjort ett återbesök och då hade samtliga brister åtgärdats.

Hur har hygienen på Västeråsrestaurangerna under sommaren varit överlag, jämfört med tidigare?

– Resultatet från kontrollerna på restaurangerna ser ut ungefär som det gjort tidigare somrar. Ingen av de besökta restaurangerna har så allvarliga brister att de fått extra kontroller, men några kommer att få en ordinarie kontroll lite tidigare för att följa upp att bristerna blivit åtgärdade.

Vi har varit noggranna med att städa och sådant.

Ahmad el Heizh är restaurangchef på Pizzabakeren Erikslund.

– Vi hade några brister, men Västerås stad har redan varit på efterkontroll och konstaterat att allting är åtgärdat. Vi höll med Västerås stad i deras kritik, så det var inga konstigheter, säger el Heizh.

Otome Sushi, på Malmaberg, fick bland annat kritik för att ha haft en soffa stående i köket, vilket även användes som vilorum. Det medför i sin tur risken att maten förorenas med oönskade mikroorganismer.

– De ville att vi skulle sätta upp en vägg emellan, vilket krävdes för att vi skulle kunna kalla det personalrum. Så det har vi gjort, säger Waranya Kuiraphanao, en av ägarna.

Har ni åtgärdat de övriga bristerna?

– Ja. Vi har varit noggranna med att städa och sådant.