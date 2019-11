Lista: Här är veckans nöjesevenemang i Västerås

Tisdag 19 november

15.00, Västerås konserthus: Gösta Linderholm & His Trad Brothers Från Visa till Jazz. Rulla in en boll och låt så trosorna hänga kvar på linan. Da capo på den oefterhärmligt härlige Gösta Linderholm och hans tradbröder i stora salen och ett par timmars svängigt gungande oförglömlig eftermiddagsjazz för alla daglediga i Västerås.

18.00, Västmanlands Teater: Hur man lever! En musikshow med Marit Bergman och Andreas Kullberg.

Onsdag 20 november

12.00–13.00, Växhuset: “Så vill jag bli”- en hyllning till Björn Afzelius. Vem var Björn Afzelius? Vad ville han och varför? Musik, anekdoter och tankar med Bengt Kyllinge, Cecilia Kyllinge, Fia Viktorsson och Anderslarm.

18.00, Västmanlands Teater: Hur man lever! En musikshow med Marit Bergman och Andreas Kullberg.

18.00, Elektra bio. Konst på bio. Tintoretto - en rebell i Venedig. Det är 500 år sedan Tintoretto föddes. Filmen följer hans liv i renässansens maktcentrum i Venedig, liksom renoveringen av två av hans mästerverk.

Torsdag 21 november

18.00, Västmanlands Teater: Hur man lever!

19.00, Västerås konserthus: Eighth Blackbird – banbrytande amerikansk kammarmusik. Eighth Blackbird är sex amerikanska musiker som i 20 års tid har utmanat ramarna för vad det är att vara en samtida kammarmusikensemble. De räknar Chicago som sin utgångspunkt men har spelat mycket nationellt och internationellt, för tiotusentals åhörare genom åren.

19.30–21.00, Västerås konserthus: Världens Historia - den osminkade sanningen. Välkomna till en 90-minuters standupshow där du kommer att både skratta läppen av dig och lära dig en hel del om mänsklighetens historia och kanske även lite om dig själv.

Fredag 22 november

20.00, Västmanlands Teater: Västerås Improvisationsteater.

Lördag 23 november

18.00, Västmanlands Teater: Hur man lever! En musikshow med Marit Bergman och Andreas Kullberg.

19.30–22.00, Västerås konserthus: The Simon and Garfunkel Story. Tillsammans med ett fullt liveband kommer Europas största och mest framgångsrika show med Simon and Garfunkel-musik på Sverigeturné. Under kvällen får publiken förutom historien kring Simon & Garfunkel självklart höra alla stora hits som Mrs Robinson, Bridge over Troubled Water, Scarborough Fair, The Boxer och The Sound of Silence,

Söndag 24 november

19.30–22.00, Västerås konserthus: A Tribute to Dire Straits. Nu är det återigen dags för publiksuccén A Tribute to Dire Straits att åka ut på de svenska vägarna. Den här gången för att hylla det legendariska albumet Brothers in arms.