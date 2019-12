Lista: Här är veckans nöjesevenemang i Västerås

Tisdag 3 december

19.00, Västerås konserthus: Stephanie Trick & Paolo Alderighi. Direkt från turné i England kommer för ännu ett efterlängtat återbesök amerikansk/italienska dubbelpianisterna Stephanie Trick och Paolo Alderighi. Under senare år har de än mer etablerat sig på de internationella jazzscenerna.

Onsdag 4 december

12.00–13.00, Växhuset: Blue Billy Boys.

18.00, Västmanlands Teater: Man får väl ställa upp – en glesbygdsfars av Adde Malmberg.

18.00–00.00, Melkerbiografen (ingång trappan under Migrationsverket): Music & Arts Fest: För Musikhjälpen i Västerås 2019. Artister och konstnärer från Västerås samlar tillsammans in pengar till Musikhjälpen under temat ”Sex är inte ett vapen”. En välgörande kväll fylld av musik och konst. På scen: Riike Mo, Mother Mink, Pulverstan, Upplopp.

Torsdag 5 december

18.00, Västmanlands Teater: Man får väl ställa upp – en glesbygdsfars av Adde Malmberg.

Fredag 6 december

18.00, Västmanlands Teater: Man får väl ställa upp – en glesbygdsfars av Adde Malmberg.

Lördag 7 december

18.00–19.15, Västerås konserthus: ABB-kören med Anna-Lotta Larsson: Juleljus och Stjärneglans. När julen knackar på dörren så bjuder ABB-kören in stjärnduon Anna-Lotta Larsson och Andreas Landegren till en varierad och stämningsfull julkonsert med Ingela Johnsdotter Omnell som dirigent.

19.30, Västmanlands Teater: Västerås Improvisationsteater – Teatersport.

Söndag 8 december

14.00–15.30, Västerås konserthus: Brynolf & Ljung. Efter utsåld turné med föreställningen ”Hokus Pokus Motherf*ckers!” återkommer Brynolf & Ljung med ”Cirkeln”. En helt ny föreställning, med premiär på Cirkus hösten 2018 är nu på turné runt om i Sverige.

15.00 Elektrabio. Opera - Repris från Metropolitan. Trollflöjten av Mozart. Fågelfångaren Pamino hjälper prins Tamino befria Pamina, dotter till den stränga Nattens drottning, som sjunger en av operahistoriens mäktigaste melodier.