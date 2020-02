LISTA: Här är veckans nöjesevenemang i Västerås

Tisdag 4 februari

19.00, Västerås konserthus: Django Reinhardt 110 år, Gustav Lundgren ”French Connection”. Sveriges främste tolkare av Django Reinhardts klassiska gypsyjazz från 1930–40-talet, gitarristen Gustav Lundgren, kommer till oss på Konserthusets foajéscen i sällskap med fyra franska supermusiker som alla är djupt involverade i arvet efter Django Reinhardts musikaliska skatt.

Onsdagen 5 februari

17.00–20.00, Karlsgatan 2: Strängt taget! Irländskt! Swing Club! Kom och njut av en härlig afterwork med irländsk musik. Dessutom Django Reinhardt-låtar och annan jazz av Swing Club på hög nivå.

Fredag 7 februari

19.00–00.00, Västerås konserthus: Disco Inferno med Västerås Sinfonietta. Det blir en stjärnspäckad soul-, funk- och discokväll med glitter och glamour när 70-talets mest klassiska discodängor så som "Knock on Wood", "Stayin Alive" med flera tar steget från dansgolvet till konsertsalen tillsammans med Västerås Sinfonietta, Andreas Lundstedt, La Gaylia Frazier och Linda Pritchard. Dirigent: Hans Ek.

Lördag 8 februari

14.00, KAZ Kultur: Konstvetaren och jazzmusikern Per Thornberg besöker KAZ Kultur. Han kommer att berätta om konstnären Lage Lindell och improvisera på tenorsaxofon till utvalda verk. Ett spännande möte. Entré 100 kr. Per Thornberg har intresserat sig för konstnären Lage Lindell sedan ungdomen och är ägare till ett flertal verk. Som musiker har han spelat jazz- och improvisationsmusik i 35 år i olika fasta och tillfälliga konstellationer.

20.00–01.00, Bankiren: Grand Old Softies. Med över 20 år tillsammans är man ett av Sveriges bästa 60-talsband. Några av er kanske känner till dem som flitiga Beatles-tolkare, bandet turnerade med 50-årsjubilerande "Abbey Road" under 2019 på bland annat ett utsålt Lasse i Parken. Till Bankiren kommer man med sin hyllade The Who-show, och bjuder självklart på ett spännande urval av det mesta och bästa från 60-talet. Består av: Hans Ekman, Peter Morén, Jonas Thorell & Per Bergkvist.

