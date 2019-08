Lista: Ny festival och säsongsavslutning för Lasses kvarter – här är veckans nöjesevenemang i Västerås

Tisdag 27 augusti

19.00–22.00, Västerås konserthus: The Gathering. Med Konserthusets foajéscen som bas arrangerar det unga kreatörskollektivet Gathering Västerås evenemang för och av unga musiker och konstnärer.

Onsdag 28 augusti

12.00–13.00, Växhuset: Miss Dynamite band Country. Blues och Rock n´roll från det härliga 50-talet.

17.00, Global living: Ärtor & Löv, afterwork.

Fredag 30 augusti

17.00, Västerås konserthus: Mathias Algotsson and Svante Henryson.

17.00, Global living: Ärtor & Löv, afterwork. Kan eventuellt komma att gästas av Governor Andy!

18.00–21.00, Carlsson på Kajen: Västeråsrevyn.

Lördag 31 augusti

21.00, Global living (Live at Heart): Ärtor & Löv. Soul/pop/reggaebandet är ett av Västerås nyaste band. På lördagen spelar de på Västerås nyaste musikfestival, Live at Heart, som håller till över hela centrum på lördagskvällen.

18.00–00.00, Lasses kvarter: Säsongsavslutning. Solkatten och Genuine Mezziga tar plats på scenen under Lasses kvarters sista kväll för året.

18.00–01.00, Västerås centrum: Live at Heart. Äntligen kommer musikfestivalen Live at Heart till Västerås, efter att ha gjort succé under många år i Örebro. Akterna som spelar är huvudsakligen lokala, och kommer att hålla till på Hotel Plaza, Taco Bar, Melkerbiografen (ny scen med ingång vid trappan till Migrationsverket), Hotell Esplanad, Global living, Nya hattfabriken, Sky bar, Växhuset och Västerås konserthus.

Söndag 1 september

17.00, Elektrabio. Musik från Maastricht, Holland. André Rieu- Shall We Dance? Spektakulär årlig sommarkonsert på det vackra medeltida torget i Maastricht. En 60-mannaorkester med 100 dansare.