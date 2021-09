Lista: Så blir nöjesveckan i Västerås

Tisdag 21 september

19:00–21:30, Västerås Konserthus, Lilla salen: Per Tornberg och Hans Backenroth Quartet. Under devisen ”Lines for Lage – Music inspired by Lage Lindell” kommer i kväll tenorsaxofonisten Per Thornberg, basisten Hans Backenroth, Daniel Tilling piano och Fredrik Rundqvist trummor att garantera en kväll att minnas.

Onsdag 22 september

12.00, Västmanlands Teater: Soppteater – Frida Uhl. Plats: Teaterbistron.

17.00, Västmanlands läns museum: Stadsvandring till demokratins platser och byggnader i Västerås. Följ med på en stadsvandring till demokratins platser och byggnader i Västerås tillsammans med vår bebyggelseantikvarie Julia. Fri entré men obligatorisk föranmälan.

Torsdag 23 september

19.00–21-00, Västerås Konserthus, Lilla salen: Amandatrion. Amandatrion föddes när musikerna och vännerna Cecilia Zilliacus, Bengt Forsberg och Kati Raitinen fick möjligheten att spela Amanda Maiers nyupptäckta pianotrio 2017.

Lördag 25 september

13.00–15.00, Västmanlands läns museum: Barnlördag i Pedagogen. Genom alla tider har människor tillverkat saker att färdas med. Båtar, kärror, slädar, cyklar, bilar, tåg, flygplan och även raketer. Vad skulle du vilja åka omkring i eller på? Kom till Pedagogen och skapa fritt utifrån temat transport! Fri entré men obligatorisk föranmälan.

Söndag 26 september

19.00–02.00, Bishops Arms Västerås: Deltävling nr 2 i ”Det stora Sverigequizet”. Ett klassiskt pubquiz som arrangeras samtidigt i alla städer där The Bishops Arms finns etablerade. Alla är välkomna att delta och lagen får bestå av max fyra personer. Deltagande lag tävlar i realtid mot cirka 800 andra lag i 32 städer, från Kiruna i norr till Malmö i söder och samlar poäng för varje rätt svar på frågorna som ställs under deltävlingarna.