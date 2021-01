LISTA: Västerås växer så det knakar – här är alla byggplaner

Anmäl text- och faktafel

Hur ser efterfrågan på bostäder ut?

– Efterfrågan på bostäder är hög i Västerås, vilket delvis märks på att priserna fortsätter att öka, säger Helena Felldin, bostadsstrateg på Västerås stad.

Målet för staden är att det byggs 5 000 bostäder under perioden 2018-2021, vilket innebär 1 250 per år. De senaste åren har det byggts drygt 1 000 bostäder per år, vilket alltså inte är i nivå med målet men ändå högt i förhållande till hur det sett ut tidigare då det byggts runt 400 per år.

Håller Västerås stad takten beträffande bostadsbyggandet?

– Det har varit ett aktivt arbete med att ta fram nya detaljplaner för bostadsbyggnation och det finns möjlighet att bygga i enlighet med målet. Byggaktörerna har höga ambitioner och har många projekt på gång, så vi ser att det framåt fortsatt kommer byggas drygt 1 000 bostäder per år.

Finns det någon speciell boendeform (exempelvis hyresrätter) som det satsas på?

– Staden har som mål att det som byggs ska bidra till att det blir en jämnare fördelning av upplåtelseformer inom stadsdelen eller serviceorter. Ett exempel är 50 procent bostadsrätter, 20 procent äganderätter och 30 procent hyresrätter inom en stadsdel. Då bidrar både nyproduktion av hyresrätter och äganderätter till en jämnare fördelning inom stadsdelen.

Så här ser byggprognosen ut i Västerås kommun för åren 2020-2023, enligt aktörernas planer inlämnade början av året. På VLT:s lista finns planerade bostäder i stadsdelar där detaljplanerna vunnit laga kraft.