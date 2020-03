"Liston" om varför VSK Fotboll blir ett topplag – och utspelet om corona: "Överdrivs så in i helvete"

VSK Bandy svarade för en mäktig vändning i SM-finalen mot Skutskär och gjorde tre mål i slutminuterna.

En av många grönvita fans som följde dramatiken framför tv:n var Lennart "Liston" Söderberg. Via VLT skickade den frispråkige fotbollstränaren en guldhälsning till de grönvita hjältarna.

– Riktigt starkt av VSK att vända där i slutet. Kul med ett nytt SM-guld till Grönvitt. Skutskär visste inte hur man stänger en match och det var bara att tacka och ta emot, säger Liston.

– Jag har inte följt dambandyn så mycket genom åren men för att vara en final var det en jäkla dålig match. Tur att lagen hade olika tröjor på sig, annars hade dom väl spelat bollen till varandra.

Personer över 70 år beräknas vara extra mycket i riskzonen för coronaviruset och uppmanas att hålla sig hemma – men Liston oroar sig inte över att bli sjuk.

– Jag mår hur bra som helst och är inte ett dugg orolig. Det överdrivs så in i helvete och folk har verkligen blivit skärrade. Jag håller mig inne lite mer än vanligt, det är väl det enda.

VSK Fotbolls seriestart i superettan är uppskjuten till juni – men det kan även bli senare än så. Allt beror på hur Covid-19 utvecklas.

Men när och om säsongen drar igång är Liston övertygad om att hans gamla lag, som han tränade i totalt 13 säsonger i fyra olika omgångar, blir ett topplag.

– Synd att serien inte börjar förrän i juni. Jag har varit tränare i 35 år och det här blir verkligen en utmaning för tränarna och hur de ska lägga upp allt. Det blir som dubbla försäsonger på ett konstigt sätt. Här får de verkligen tänka till hur man ska planera träningsmatcher och hela skiten.

Har du något tips till Thomas Askebrand och kompani?

– Jag hade aldrig tagit någon paus men hade dragit ner lite på träningsdosen. Det gäller att ha en balanserad nivå.

Liston berättar att han såg en del matcher på plats ifjol – och sticker ut hakan inför årets säsong.

– Det ser positivt ut. Truppen är bättre än på många år. Jag tror att VSK blir ett topplag. Vore kul med allsvensk fotboll inom något år.

FAKTA – Lennart "Liston" Söderberg

Född: 7 juli 1941 (78 år).

Familj: Frun Elisabet och tre söner.

Bor: Nyinflyttad i tre rum och kök på Viksäng.

Klubbar som tränare: Ljusdals IF (1968-69), Ulriksdals SK (1971-72), Gefle IF (1972-74, 87-88), Västerås SK (1975-1980, 1984, 1994-97, 2003-04) IFK Eskilstuna (1981-82, 1998), Odd Grenland, Norge (1983-84), Vasalunds IF (1985-86) Ikast, Danmark (1989-92), Anorthosis Famagusta, Cypern (1993), Syrianska FC (1994), IFK Malmö (1997), Köpings FF (2001).

Meriter som tränare: Tog VSK från division 3 till allsvenskan på tre år 1975-1977. Tog återigen upp klubben i allsvenskan 1996. Har även räddat kvar VSK i division 1 vid två tillfällen, 1984 och 1994.