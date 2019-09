Lokal musikprofil har avlidit: ”En person man kunde skratta med dygnet om”

På 1970-talet bildade Benny From folkrockbandet Mickey Moose String Band tillsammans med Mike Turner och Björn Werngren. Under de fyra år som bandet fanns hann de spela in två skivor, spela på tv och turnera flitigt.

Men det är framför allt från Monaco Bluesband som Benny From känns igen.

Man startade som husband på Västeråskrogen Monaco 1982 för att få fart på deras söndagar.

Sedan växte det till någonting större – och genererade fem skivor, 54 turnéer i Tyskland och nästan lika många i Norge och Holland. Monaco Bluesband rankades under stundom som ett av Sveriges bästa bluesband. Faktum är att de fortfarande gör spelningar ibland, även om Benny From inte medverkade under de tio sista åren.

– Jag har spelat med Benny i en rad olika orkestrar ända sedan 60-talet. Han började som gitarrist, men åkte sedan till USA i början av 70-talet där han träffade en annan lokal musikprofil, Mike Turner, och därefter var det bara bluegrass och banjo som gällde för honom. Han var väldigt ambitiös och blev otroligt bra på banjo, men man kan nog säga att han övade lite för mycket, eftersom han fick skador i högerhanden och var tvungen att sluta. I stället började han spela bas, och det var då Monaco Bluesband drog i gång 1982, säger Björn Werngren, gitarrist och sångare i bandet.

Hur kommer du att minnas Benny From som person?

– En riktig muntergök och skojig kille. Han var en sådan person som man kunde skratta med dygnet om. Han var en riktig "entertainer" ända fram till slutet, och kunde verkligen locka folk till skratt från scenen.

Hans Ekman, lokal musiker och arrangör, spelade fram till slutet med Benny From i bandet Memphis, som framförde musik av Johnny Cash och Elvis. Den sistnämnde var Benny Froms stora idol.

Liksom Björn Werngren nåddes Ekman av dödsbeskedet för ungefär en vecka sedan.

– Han hittades död i sin lägenhet av en kompis. Det är väldigt sorgligt. Han hade en del sjukdomsproblem de sista åren, men jag känner inte till den exakta dödsorsaken. Jag kommer att minnas Benny som en jäkligt snäll kille som alltid var väldigt glad, säger Ekman.

Björn Werngren berättar att Benny From har betytt mycket för Västerås kulturliv i flera avseenden.

– Förutom att han spelade själv i så många år var han även gitarrlärare, och fostrade många skickliga gitarrister.

Benny From blev 69 år.

Fler bilder: