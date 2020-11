Lönehelg och Black Friday samtidigt – men därför var det ändå fridfullt på Erikslund

Anmäl text- och faktafel

Västeråsarna höll sig till större delen hemma denna traditionella handelshelg.

Det är fel att säga att det var ödsligt. Kunder fanns och butikerna gjorde affärer, men det fanns också gott om plats att vara coronasäker.

Men vi noterade dock att det faktiskt fanns en lång kö utanför Elgiganten och fick också bildbevis. Av detta skulle man också kunna tro att det var coronafarligt fullt också inne i butiken, men så var det inte.

Kön visade sig bero på butikens egen coronasäkerhet. Vakter med munskydd såg till att det var glest mellan kunderna som släpptes in i butiken. Men det ledde alltså till att det istället blev kö utanför butiken.

En del bilköer fanns också vid Erikslunds infarter, men det beror på att infarterna delvis är underdimensionerade och att det därför inte krävs många bilar för att det ska uppstå kö.

Reporterkollegan Magnus Östin kunde på fredagen konstatera att det var ganska ödsligt på Erikslund på eftermiddagen under Black Friday, men att det kom fler kunder till 18, efter att de flesta slutat jobbet. Men trångt var det då fortfarande inte.

En extrakoll på lördagen visade att det fanns en del kunder på Erikslund framåt lunchtid, men att det inte heller då var frågan om någon trängsel. Detta trots att denna adventshelg kan ses som en viktig start för julhandeln.

Parkeringarna utanför butikerna på Erikslund såg inte övergivna ut, de var mestadels halvfulla. Kunderna uteblev med andra ord inte helt, trots pandemin. Den hårt prövade detaljhandeln fick troligen in en del pengar, trots allt, under denna Black Friday och adventshelg under pandemins andra smittvåg.

I andra delar av Sverige, bland annat i den jättelika Nordstan i Göteborg, har det däremot rapporterats om trängsel av mer coronafarlig typ.