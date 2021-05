Lugnande beskedet – efter otäcka bilderna: ”Kanske hade kunnat fortsätta”

Det såg riktigt otäckt ut när David Engström med tio minuter kvar av ordinarie tid träffades av en rensning rakt i huvudet.

VSK-mittbacken stöp till marken och tecknade omgående för byte, samtidigt som han såg groggy ut på Vångavallens gräs.

Engström fick bäras av på bår och ersattes av Claus Royo, men bilderna var oroande för ett VSK som redan saknar Pedro Ribeiro i backlinjen. Men efter matchen kom VSK-tränaren Thomas Askebrand med förhållandevis goda besked.

– Efter omständigheterna är det faktiskt bättre än vi trodde. Han sa lite grann efteråt att han kanske hade kunnat fortsätta spela, men det susade så mycket i öronen och sådär. Det var så mycket pådrag runt omkring honom att det blev lite grann att han inte fick skägget ur brevlådan i det fallet, säger Askebrand och fortsätter:

– Samtidigt så har han haft någon sån förut, så vi ville inte chansa med det heller. Det är en vecka till nästa match, så vi hoppas att han kurerar sig och är tillgänglig då.

Det är förstås ett mycket skönt besked för VSK, som dessutom kunde glädja sig över att åka hem från Vångavallen med alla tre poäng efter att Viktor Prodell skjutit matchens enda mål. Det var inget skönspel som låg bakom segern, men det var vad som behövdes.

– Vi gör egentligen 90 bra minuter överlag i försvarsspelet. I första halvlek får vi fram lite farliga situationer där både (Filip Almström) Tähti och Jonas (Hellgren) har jättelägen att göra mål, bland annat. Vi känner att vi gör en jättebra första halvlek, sen i andra halvlek blir det att de får medvinden och trycker på lite framåt. Men vi är farliga i kontringsspelet hela tiden, och riktigt roligt att “Proddan” får göra målet.

När Thomas Askebrand säger medvinden är det inte bildligt talat. Flaggorna stod rakt ut från sina stänger i Trelleborg.

– Ja, det blåste rejält. Och jag tyckte det ökade i andra halvleken också jämfört med första. Det var rätt hård vind.

På sätt och vis har känslan varit att VSK har haft en ganska tuff inledning på superettan, efter en fin resa i svenska cupen. Men efter sju omgångar ligger nu VSK sexa, med ordentlig tätkänning och bara fyra mål insläppta.

– Framför allt är det så att vi vet vad vi är bra på och vi gör det tillsammans. Även om man inte har en fullt bra dag kan man alltid göra jobbet defensivt. Nu har vi haft mycket folk borta fram och tillbaka de sista veckorna, men vi har ändå gnetat på. Sen kanske det inte har sett så snyggt ut varje match, men killarna ställer upp för varandra hela tiden, de kuggar i och jobbar stenhårt. Man kommer rätt långt på bra försvarsspel i den här serien som är så tuff och tajt hela tiden. Sen är det klart man önskar mer av anfallet, men jag hoppas vi kan rätta till det så fort vi får lite mer folk på plats igen.

Matchfakta/Superettan

Trelleborgs FF–Västerås SK 0–1 (0–0)

Mål: 0–1 (65) Viktor Prodell

Varningar, TFF: Petar Petrovic VSK: David Engström, Gustaf Lagerbielke, Filip Almström Tähti

Så spelade VSK (3-5-2): Anton Fagerström – Jesper Merbom Adolfsson, David Engström (ut 81), Gustaf Lagerbielke – Samuel Sörman (ut 89), Simon Johansson (ut 76), Kevin Custovic, Jonas Hellgren (ut 76), Filip Almström Tähti – Filip Tronêt, Viktor Prodell (ut 89)

Ersättare: Daniel Svensson, Simon Gefvert (in 89), Brian Span (in 89), Olle Edlund (in 76), Anders Hellblom, William Videhult (in 76), Claus Royo (in 81)