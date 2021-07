LUNDSKOG: Så bra är VIK-nyförvärven: ”Det kan bli en flopp”

Anmäl text- och faktafel

Betygsskala: 1-5

Johan Gustafsson:

Köpingssonen är hemma igen och kommer till VIK som en riktig monstervärvning. Man får näst intill backa bandet till urminnes tider för att hitta en VIK-värvning som har varit av den här kalibern tidigare. Gustafsson ansluter med ett blytungt CV med bland annat VM-guld, JVM-guld, två SM-guld och mästare i CHL vid tre tillfällen. Det snackar man inte bort.

Och då ska man också komma ihåg att han bara är 29 år gammal och har många år kvar på toppnivån. Kommer visserligen från två något tyngre säsonger i Rögle och Adler Mannheim men är på förhand helt klart svårmatchad för konkurrenterna som den främsta burväktaren i serien. En målvakt som också har varit bäst när det gäller som mest.

Precis en sådan burväktare som VIK behöver för att kunna utmana om att ta steget upp till SHL. Så nära som det går att komma till ett femstjärnigt betyg.

Betyg 4,6

Linus Ryttar:

En burväktare som ändå var en av få som stack ut i positiv bemärkelse i ett annars svagt Väsby. Svarade för en ganska så svag räddningsprocent på 88,8% under de 23 grundserieomgångarna. Men då ska man också ha i åtanke att Väsbys försvarsspel stundtals var helt under isen under säsongens gång.

Ryttar storspelade sedan i playout-matcherna mot Kristianstad med en räddningsprocent på hela 95,7% under de fyra matcherna. En intressant målvakt som kommer till VIK för att se och lära och som besitter en intressant potential.

Kan dock ännu inte ranka honom som någon toppmålvakt men ett bra komplement till Johan Gustafsson.

Betyg: 2,8

Daniel Gunnarsson:

Ytterligare en hemvändare som besitter ett gediget CV med över 400 matcher i SHL på meritlistan. Är en stabil tvåvägsback som kanske inte är den mest flashiga att bevittna ute på isen, men Gunnarsson är en ytterst smart spelare som bidrar med ett starkt tvåvägsspel. Skulle nog vilja säga att han är till och med något underskattad då han också besitter ett bra förstapass och ett relativt bra skott.

Kanske möjliga frågetecken kring skridskotekniken. Summa summarum en väldigt stark värvning av av VIK som också vet precis vad de får i Gunnarsson. Ett säkert kort.

Betyg: 4,0

Ludvig Jardeskog:

En spelare som har tagit kliv för kliv genom hockeyallsvenskt spel i Västervik och Karlskrona. Är definitivt ingen offensiv spjutspets utan ansluter för sina defensiva egenskaper. Är ytterst storväxt med sina 188 centimeter och 92 kilo. Gick också segrande i hockeyallsvenskans tacklingsliga under den gångna säsongen.

Inledde ganska så svagt i Västervik förra säsongen men växte ju längre som säsongen gick. Är dock något frågesam till om han kommer att kunna hänga med i tempot? Kan också behöva att polera sin disciplin något. Lär dock kunna fylla uppgiften att förbättra VIK:s defensiv och tuffhet.

Men det kommer inte sticka ut så mycket mer.

Betyg 2,7

Ludvig Östman:

Något svårscoutad då undertecknad inte har sett jättemycket av Borlänge under den gångna säsongen. Men de rapporter som jag har tagit del av beskriver en tävlingsmänniska ut i fingerspetsarna och som har defensiven som sin största styrka.

Lär nog få en något lägre roll i hierarkin men kan nog växa ut ju längre som säsongen går. Ett intressant nyförvärv som rentav skulle kunna vara ett fynd om han växter in i den hockeyallsvenska kostymen.

Betyg: 2,6

Logan Roe:

Apropå svårscoutat så är det ju inte direkt lättare med Logan Roe som ansluter från ECHL. Men de rapporterna som jag har fått till mig talar om en stabil tvåvägsback med ett bra förstapass. Dock finns det vissa frågetecken kring skridskoåkningen och om han klarar av att acklimatisera sig till rinkstorleken och det böljande spelet i hockeyallsvenskan.

Det kan bli en värvning som blir fågel, fisk eller mitt i mellan. Allt mellan himmeln och jord.

Betyg: 2,5

Simon Fernholm:

Anslöt när Alexander Molldén valde att lämna för Malmö under mitten av juni. Inget ont om Molldén men jag tror faktiskt att detta till och med kan bli en uppgradering för VIK rentav. Fernholm var riktigt bra i Vita Hästen under säsongen säsongen 2019/20 då han svarade för 25 poäng vilket är en riktigt stark notering för en tvåvägsback.

Fick sedan förra säsongen till stor del spolierad till följd av skadebekymmer. Men kan Fernholm hitta tillbaka till det spelmässiga som han svarade för i Vita Hästen så kan detta komma att bli ett stort fynd av VIK.

Betyg: 3,0

Alexandre Lavoie:

Kanadensaren har alltid varit något av en personlig favorit sedan hans debutsäsong i BIK Karlskoga 2016/17. Har sedan dess varit en produktiv poängspelare som också har testat på spel i Finland, Österrike, Norge och Nordamerika i ECHL.

Var riktigt bra under sluttampen av den gångna säsongen då han anslöt till Vita Hästen. En spelare som kan kombinera det hårda jobbet men som samtidigt utgör ett offensivt hot. En spelare som jag tror kommer att passa som handen i handsken till VIK:s spelsätt.

Precis som Gunnarsson också något underskattad.

Betyg: 4,0

Mathias From:

Lite dansk dynamit in i VIK:s lagbygge låter ju ändå intressant. From har under de senaste säsongerna varit en pålitlig poängspelare i MoDo och AIK även om det inte riktigt har exploderat riktigt fullt ut. Kanske kan den sista biten av stubinen få fyr i VIK framöver?

Svarade under den gångna säsongen för en relativt stark säsong i den tyska högstaligan och var sedan framträdande i det danska laget under VM-turneringen. En spelare som besitter en stor potential men som skulle behöva få ut lite mer rent i poängskörden.

Kanske kan det börja spraka i VIK?

Betyg 3,2

Mikael Frycklund:

Ytterligare en hemvändare som nog ansluter till VIK i hopp om en nytändning på karriären. Är en väldigt smart spelare ute på isen även om det kändes som att han körde fast något i Linköping under de två senaste säsongerna. Men på hockeyallsvenskan har han mycket goda chanser att bli en ytterst framtränade spelare.

Svarade för starka 43 poäng under sin senaste sejour i VIK under säsongen 2018/19. Är lite av en playmaker som gör sina medspelare bättre och som tidigare har tagit större ledarroller.

En oerhört nyttig spelare att ha i laget.

Betyg:3,8

Alexander Rauchenwald:

Centern har värvats som en rejäl doldis till VIK efter flera poängstarka säsonger i alpligorna EBEL och ICEHL för EC Salzburg. Här kan jag dock känna ett frågetecken kring hur Rauchenwald kommer att anpassa sig till spelet i hockeyallsvenskan? Precis som CMore-experten Fredrik Söderström sade så kan vissa spelare från alpligorna ha svårt att kunna få till arbetsinsatsen i det defensiva spelet.

Offensivt verkar han vara en ettrig center som är bra på att nosa till sig lägen framför kassen. Men kommer han verkligen att kunna hänga med när det kommer till det defensiva spelet. Där sätter jag ändå ett ganska så stort frågetecken. Detta känns som den värvningen som faktiskt har störst chans att bli en flopp på förhand.

Det som dock talar till fördel för VIK är att Patrik Zetterberg besitter ett väletablerat nätverk i Österrike sedan tidigare samt att Rauchenwald ändå har några VM-turneringar på meritlistan.

Ändå får jag lite av känslan att detta kan bli en värvning som kan komma att få det svårt att lyfta på allvar.

Betyg 2,5