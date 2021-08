LUNDSKOG: Så slutar Hockeyallsvenskan 2021/22

Anmäl text- och faktafel

14: Almtuna

Uppsalalaget svarade för en relativt bra säsong under fjolåret då laget tog sig till en åttondelsfinal. Där tog det sedermera stopp mot VIK. Nu ser det dock ut att komma att bli rejält mycket tuffare för upplänningarna. Laget går in med ett ytterst ungt lag på pappret med en snittålder på 23,4 år. Framför allt är det lagets målvaktssida som sticker ut som det största frågetecknet med Oliver Håkanson och Oscar Leijon.

Här måste det nästan hittas någon form av förstärkning för att sätta två 19-åringar på prov känns på tok för osäkert. Även backsidan känns som ett stort frågetecken både vad det gäller kapacitet och rutin.

Framåt ser det dock något bättre ut med spelare så som Emil Berglund, Viktor Hertzberg och Hampus Harlestam. Men risken är ändå att det kan komma att bli en riktig vargavinter i Uppsala om inte några meriterade nyförvärv värvas in.

13: Troja-Ljungby

Nykomlingarna är tillbaka i ligan efter tre raka säsonger i hockeyettan. Och för att vara en nykomling ser lagbygget intressant ut på förhand. På målvaktssidan har Wictor Ragnewall varit en av hockeyettans bästa målvakter under de senaste säsongerna.

Han är dock avstängd till och med november efter att ha sysslat med otillåten vadhållning under förra säsongen då han spelade på matchen Boden–Kalix. Därför ser det ut att bli Linus Lundin som till en början får axla förstaspaden. Den tidigare MoDo-målvakten hade en något svajig säsong ifjol likt laget i stort, men besitter ändå en stor potential.

På backsidan är Dennis Fröland en riktigt stark förstärkning med spetsegenskaper till powerplayspelet. På backsidan tror jag också att en sådan som August Nilsson fortsatt har potentialen att kunna ta kliv framåt.

Forwardssidan ser det något tunnare ut även om Julius Vähätalo ser ut att vara en intressant spelare. Desamma gäller amerikanen Cameron Brown som tidigare har varit en stark poängspelare i både den danska ligan samt i ECHL.

Känslan är att Troja ändå har något intressant på gång i och med detta lagbygge även om det brukar ta tid att kunna växa in i den nya kostymen.

12. Kristianstad

Skånepågarna räddades med nöd och näppe från att bli degraderade ifjol i något som var en riktigt rörig säsong för skånepågarna. Till den kommande säsongen ser det dock något bättre ut även om det inte riktigt sprakar. På målvaktssidan gillar jag värvningarna av Frederik Dichow och Olof Lindbom som båda trots sin ringa åldrar ändå besitter en intressant potential.

På backsidan är värvningen av Gustav Bouramman stark, han var en av få ljusglimtar i Väsbys backsida under den gångna säsongen. Dessutom får laget tillbaka Almin Krupic som svarade för 36 poäng under säsongen 2019/20. Framåt har forwardssidan bytts ut där laget hoppas på att kunna få en stor utdelning av kanadensaren Kristoff Kontos som öste in poäng i hockeyettan för Boden under den gångna säsongen.

Det lär kunna bli en ytterst tuff säsong i Skåne, återigen med en kamp i botten.

11. Västerviks IK

Den tidigare tränaren Mattias Karlin har lämnat för MoDo och lämnar ett stort tomrum efter sig i klubben som har imponerat med små resurser. Den stora frågan är om den nya ledarstaben med Martin Gudmundsson och Niklas Czarnecki kan komma att fylla det tunga avbräcket?

Jag är ytterst tveksam. Tittar man till målvaktsposten så finns det massor av rutin i Henrik Lundberg som också var riktigt bra när han lånades in av Västervik under slutet av den förra säsongen. Frågan är om han håller för en hel säsong? Samtidigt som backupen Edvin Olofsson känns ytterst osäker på den här nivån.

På backsidan gillar jag Alfred Barklund som fortsatt har potentialen att kunna ta steg. Värvningen av amerikanen Michael Brodzinski kan bli både fågel, fisk eller mittemellan, lite likt resten av backsidan. Framåt ska det bli intressant att se kanadensaren Skyler McKenzie som ändå har gjort ganska bra med poäng i AHL under de senaste åren.

På forwardssidan brukar också en sådan som Victor Öhman alltid vara en pålitlig pjäs. Det som dock är den största akilleshälen med den här truppen är att den bara är fylld med sju backar och 13 forwards, här skulle det behövas en förstärkning till varje lagdel. Annars är det alldeles för tunt.

Känslan är att Västervik kommer att få en tuff säsong men räddas av sin offensiva spjutspets.

10. Vita Hästen

Norrköpingslaget hade stundtals tufft under den förra säsongen men lyckades ändå undanhålla sig från de negativa kvalplatserna med en ganska så stor marginal. Till den här säsongen ser det på förhand ut att kunna bli något liknande, varken riktigt bu eller bä helt enkelt.

Lagets absolut viktigaste positionsdel är målvaktssidan där starka värvningar har presenterats med Jesper Myrenberg och Adam Ohre. Två målvakter som verkligen besitter en hög potential.

På backsidan kommer den rutinerade Alexander Falk att få bära ett stort ansvar på sina axlar för här finns det ganska så stora frågetecken på förhand. Hur kommer kanadensarna Racine och Sissons att anpassa sig till svensk hockey och håller de på den här nivån? Frågetecknen fortsätter också framåt i banan där det verkligen saknas en riktig målspruta.

Nej det lär bli en tuff vinter i Norrköping utan något direkt sprakande spel.

9. Tingsryd

Smålänningarna har börjat etablera sig som ett stabilt mittenlag i ligan och årets upplaga lär inte bli någon större skillnad. Målvaktssidan känns dock på förhand ytterst osäker med Tomas Rydén och Carl Hjälm som båda har hämtats in från Hockeyettan.

Klarar de av att växla upp till den nivån som krävs i hockeyallsvenskan? Där finns det tveksamheter. Framför dem är backsidan ändå relativt stark med riktigt bra rekryteringar i form av Alexander Lindelöf och Simon Åkerström som båda besitter en gedigen rutin i sitt spel.

Framåt ska det bli intressant att se vad Sebastian Kajiser kan åstadkomma som svarade för en riktigt stark säsong i hockeyettan ifjol med Boden.

Dessutom tror jag att Ludvig Elvenes fortsatt kan komma att ta kliv framåt i sin utveckling. Det jag dock saknar är en avgörande spetsspelare som kan komma att ösa in poängen. Det finns inte riktigt som jag ser det i detta lagbygge.

Istället är det kollektivet som ska uträtta det hela. Det räcker till en mittenplacering men inte mera.

8. Mora

Dalmasarna svarade för en riktigt fin säsong med den nye huvudtränare Johan Hedberg vid rodret. På förhand var dem till mångt och mycket utdömda men Hedberg fik verkligen ihop ett vinnande kollektiv som räckte fram till en kvartsfinalserie där det tog stopp mot BIK. Nu väntar ett nytt lagbygge där mycket återigen kommer att handla om kollektivet.

Målvaktssidan känns ändå relativt stark med Andreas Ljunggren med tidigare förflutet i Tingsryd samt den 20-årige Matteus Ward som ändå visade prov på potential under förra säsongen. Backsidan är annars stark där värvningen av Axel Bergkvist från BIK är riktigt intressant.

Här finns också rutin i form av Kristoffer Gunnarsson och Victor Amnér. På forwardssidan finns också potential där jag är intresserad av vad en sådan som Kalle Miketinac kan komma att hitta på.

Viktigt var också att klubben också kunde behålla Måns Carlsson som det fanns visst SHL-intresse kring. Mora känns som ett lag som nog ändå kan komma vara med och utmana om Hedberg återigen får allt att kunna stämma.

7. BIK Karlskoga

En klubb som oftast brukar drabbas av en stor spelaromsättning efter varje säsong, men som ändå behåller en plats i toppen under år efter år. Det är ändå starka papper. Till den här säsongen har laget förlorat toppmålvakten Tim Juel till Oskarshamn men ersatt honom med den tidigare Malmömålvakten Lars Volden.

Han backas upp av Marcus Hellgren som tidigare har svarat för hyfsade siffror i hockeyallsvenskan tidigare med Vita Hästen och Karlskrona. Backsidan känns helt okej med en riktigt bra rekrytering i Henrik Larsson som återvänder till klubben efter två säsonger i den finska högstaligan.

Även William Pethrus tror jag kan komma att växa ut till en toppback efter en stark säsong i Kristianstad ifjol. Offensivt ser det också intressant ut där jag gillar värvningen av speltekniska Sebastian Collberg. En spelare som Alexi Rekonen visade prov på bra egenskaper ifjol och är en pålitlig spelare i lagbygget och en sådan som Henrik Björklund levererar alltid.

Karlskoga kommer att vara ett svårslaget lag även ifjol även om jag tycker att det saknas lite spets på backsidan för att närma sig en topp tre-placering likt ifjol.

6. Södertälje

SSK känns verkligen som en klubb med framåtanda sedan den sportsliga ledningen med Mikael Samuelsson i spetsen klev in. Under den här säsongen kliver också Jörgen Bemström in i båset som huvudtränare vilket verkligen känns som en spännande rekrytering efter tidigare år som assisterande i Djurgården. Tittar man till målvaktssidan hos laget så känns den på förhand osäkert med Fredrik Bergvik samt den vitryske 21-åringen Nikita Tolopilo som burväktare.

Inga namn som verkligen känns som några etablerade toppmålvakter där Bergvik har mycket kvar att bevisa på den här nivån. Försvarssidan känns annars solid med etablerade spelare så som Alexander Anderberg, Oscar Von Sivers och Andreas Hjelm som utgör grundstommen.

Offensivt gillar jag verkligen förstärkningen av Collin Smith som bara öste in poäng under säsongsavslutningen med Väsby.

Det är en riktig klassvärvning från SSK:s sida. Även en sådan som Tobias Lindberg kommer att kunna leverera offensivt. Dock tror jag att målvaktspositionen kommer att bli en rejäl akilleshäl för laget. Därför räcker det inte längre än en sjätteplats i grundserien.

5. AIK

Solnaklubben svarade ändå för en hyfsad säsong ifjol där det tills sist tog stopp i kvartsfinalserien mot Timrå efter att AIK ändå stretat emot relativt starkt i många av matcherna även om det inte riktigt gick hela vägen. Och det är lite så som denna truppupplaga måste spela om man ska kunna uträtta något större under den här säsongen.

På målvaktssidan har laget tappat Claes Endre som under långa stunder var briljant under förra säsongen. In har ryssen Pavel Khomchenko värvats in vilket känns som ett rejält osäkert kort även om han tidigare har meriter från spel i KHL.

På backupplatsen finns rutinerade Alexander Sahlin som kan ha väldigt höga toppar men också djupa dalar i sitt spel. Backsidan som innehar sju pjäser känns till mestadels rutinerad med spelare så som Eric Norin och Alexander Deilert samt en intressant Malte Setkov som har potentialen att kunna blomma ut.

På forwardssidan gillar jag värvningarna av Lucas Carlsson och Christan Sandberg som är tillbaka som ett lok till lagbygget. Dessutom har klubben fått behålla Fredric Weigel som verkligen är en toppspelare i ligan.

Potentialen finns i det här laget men det gäller att man hittar dit med det kollektiva spelet.

4. MoDo

Förra säsongen blev mer eller mindre ett enda stort haveri för Örnsköldsviksklubbens del som trots höga förväntningar kom undan med blotta förskräckelsen i bottendelen av tabellen. Nu har man fått en nystart med Mattias Karlin som jag tror kommer att bli en perfekt matchning för MoDo. Karlin är verkligen en tränare som är expert på att kunna få ut max av sina lag. Precis det klubben absolut inte fick under fjolåret.

Årets lagbygge ser dessutom riktigt välbalanserat ut. Målvaktssidan är stabil där Tex Williamsson har värvats in från Oskarshamn och är en riktigt bra målvakt på allsvensk nivå. Med sig har han Isak Wallin som spelade ytterst sporadiskt under fjolåret men som tidigare har en gedigen erfarenhet från spel i SHL.

Tillsammans är de ett av seriens främsta målvaktspar. Försvarsmässigt gillar jag värvningen av David Bernhardt som har potentialen att kunna blomma ut i en större roll. På försvarssidan återfinns också rutinerade pjäser så som Jesper Dahlroth och Pontus Nässén. Dock kan jag sakna en riktig offensiv spjutspets på backsidan.

Offensivt är jag riktigt intresserad av centern Tanner MacMaster som jag har hört riktigt bra lovord om från andra sidan av atlanten. Forwarden Mikkel Aagaard var också en av få spelare som kom upp i nivå under fjolåret och lär kunna växa ytterligare.

Jag tror att Karlin kommer att få ihop detta lagbygge till något riktigt bra. Det lär vara slut på ångesthockeyn uppe i Övik.

3. Björklöven

Ifjol var det ojämnheten som sänkte Björklöven som kunde blanda topprestationer med rena rama bottennapp. Där är den första saken som laget behöver hitta till den kommande säsongen, en högre lägstanivå.

Tittar man till lagbygget så kanske det inte är lika flashigt som det var inför säsongen ifjol. Men det känns ändå välbalanserat och intressant. På målvaktssidan har Per Kenttä gjort ett riktigt kap i Claes Endre som stundtals var briljant i AIK. Han backas nu upp av Joona Voutilainen som besitter en bra erfarenhet från den finska ligan.

Backsidan är intressant där Adam Plant och Mattias Nørstebø är riktigt bra backar på allsvensk nivå samt där Daniel Rahimi fortsätter att vara lagets sheriff. Backsidan är dock ytterst tunn med endast sex pjäser till antalet vilket gör att klubben troligen kommer att slå till på något innan premiären.

Forwardssidan är kanske ligans främsta med spelare så som Alex Hutchings, Olle Liss och Fredric Andersson.

Jag tror att Björklöven har tagit stora lärdomar från den förra säsongen och nu törstar efter en revansch. De kommer att utmana i den absoluta toppen, den saken är klar som korvspad.

2. Västerås IK

Ifjol saknades verkligen en stabil lag nivå, prestationsnivån gick som en ojämn börsaktie. Till årets säsong har laget dock kapprustat rejält med mängder med meriterade nyförvärv som har fått supportrarna att drömma om någonting stort. På målvaktssidan har sportchefen Patrik Zetterberg värvat kanske ligans främsta burväktare i form av Johan Gustafsson. En målvakt som tidigare har två SM-guld och ett JVM-guld på meritlistan.

En målvakt som har varit bäst när det har gällt som mest. Han backas upp av den förre Väsbymålvakten Linus Ryttar som svarade för ett imponerande spel i kvalet mot Kristianstad och som besitter en intressant potential.

På försvarssidan har Daniel Gunnarsson värvats in från Leksand som en ytterst rutinerad pjäs. Det ska också bli intressant att se om Jimmie Jansson Lorek fortsatt kan rida på succévågen ifrån ifjol.

Vissa tveksamheter finns det dock kring Logan Roes status som har hämtats in från ECHL och jag kan sakna en riktig offensiv spetsback i denna uppsättning.

På forwardssidan är trion med Mathias From, Alexandre Lavoie och Alexander Rauchenwald ytterst intressanta nyförvärv. Dessutom får laget tillbaka Mikael Frycklund som kommer att vara ytterst viktig över hela banan och så ska det bli intressant att se om junioren Gabriel Kangas fortsatt kan ta större kliv.

Den här upplagan av VIK är rustad för att kunna utmana om toppen. Nu är det upp till laget med huvudtränare Thomas Paananen i spetsen att kunna leverera detta.

1. HV71

Det bara small i hockeysverige när det stod klart att HV71 hade förlorat kvalspelet mot Brynäs tidigare under våren. En fullständig blytung smäll för den ack så anrika föreningen. Men sedan dess har faktiskt klubben gjort mycket rätt och byggt ett lag som ser hyperintressant ut.

Den rutinerade coachen Tommy Samuelsson har kommit in med en stor portion erfarenhet och lugn, men som samtidigt kan sätta en hög kravställning.

På målvaktssidan har laget fått behålla Jonas Gunnarsson som under många år har varit en toppmålvakt i SHL. Han backas upp av 22-årige Filip Larsson som är oprövad på den här nivån men som nog kan komma in och avlasta Gunnarsson som måste ses som den givna förstamålvakten.

Försvarsmässigt har laget en toppuppställning med backar så som Chad Billins, Daniel Bertov och Alexander Ytterell. Dessutom tror jag mycket på 19-årige Emil Andrae som tillhörde den svenska JVM-truppen i vintras. Backsidan är fylld av rutin, klass och ung entusiasm helt enkelt.

Tittar man till forwardssidan så är även den i absolut toppklass med spelare så som bröderna Marcus och Jonathan Davidsson, Fredric Forsberg som stundtals öste in mål i powerplay, Simon Önerud med sitt kaptenshjärta och Christoffer Törngren med sin riviga spelstil.

Och då har jag ändå inte nämnt David Ullström som vänder hem efter sin sejour ute i Europa. Denna uppställning är nästan på gränsen mot att kunna vara SHL-kompatibel.

Det råder ingen tvekan om att HV71 är laget att slå i år. Frågan är dock om ens något lag kommer att kunna ta sig i närheten av detta lagbygge? Det andas spets, balans och ett enormt HV-hjärta.