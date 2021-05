Mäktig straffräddning och wingbackens avgörande – när VSK vände och vann

VSK inledde matchen förtroendeingivande med sitt ettriga presspel. Man vann också ett par bollar på offensiv planhalva och kunde ställa om snabbt, men de avgörande passningarna var inte tillräckligt välslagna för att leda till några jättemålchanser.

Istället var det gästande Jönköpings Södra som via ett högerinlägg kunde ta ledningen efter 20 minuter genom Adrian Edqvist.

Domaren Patrik Eriksson tillät en hel del givande och tagande i närkamperna, utan att den första halvleken var överdrivet ful.

Tre minuter innan pausvilan lyckades Grönvitt trycka in 1–1-kvitteringen, när mittbacken Gustaf Lagerbielke höll sig framme i offensivt straffområde och satte sitt tredje seriemål för säsongen.

Den andra halvleken började med stor dramatik. Jönköping tilldömdes en märklig straffspark. Men VSK-målvakten Anton Fagerström räddade straffen efter att ha slängt sig till höger.

Efter en knapp timmes spel kom vänster wingbacken Brian Span inspringande från sin kant och mötte Simon Gefvert högerinlägg mycket snyggt och satte det som skulle visa sig bli det matchvinnande målet fram till 2–1.

De gästande smålänningarna försökte få in en kvittering, men särskilt farligt blev det aldrig. Grönvitt kunde kontrollera sitt eget straffområde och ta hem samtliga tre poäng.

Matchens tre bästa VSK-spelare

1. Anton Fagerström

Stod för en avgörande prestation i inledningen av den andra halvleken när han räddade en straff, vilket visade väldigt viktigt.

2. Gustaf Lagerbielke

Går från klarhet till klarhet. Spelade med farligt små marginaler ibland, men höll sig på rätt sida. Stod för 1–1-kvitteringen.

3. Brian Span

Gjorde ingen superinsats, men stod för det matchvinnande målet som gav tre poäng från sin vänsterkant.

Matchens räddning

VSK:s målvakt Anton Fagerström stod för en mäktig straffräddning i inledningen av den andra halvleken, när han läste rätt och slängde sig till höger.

Matchens målgest

Gustaf Lagerbielke gjorde en udda "golf-målgest" efter sin kvittering i slutet av den första halvleken. Vad storyn bakom målgesten är återstår att ta reda.

Matchfakta/superettan, fotboll

VSK–Jönköpings Södra 2–1 (1–1)

Målen: 0–1 (20) Adrian Edqvist, 1–1 (42) Gustaf Lagerbielke, 2–1 (59) Brian Span

Varningar, VSK: Filip Tronêt. JS: Jesper Svensson, Adam Ben Lamin.

Domare: Patrik Eriksson

Publik: 8.

Så startade VSK:

Målvakt: Anton Fagerström

Backlinje: Jesper Merbom Adolfsson, David Engström, Gustaf Lagerbielke

Mittfält: Simon Gefvert (ut 78), Simon Johansson, Albin Sporrong, Justin Salmon (ut 78), Brian Span

Anfall: Filip Tronêt, Viktor Prodell (ut 71)

Ersättare: Daniel Svensson, Anders Hellblom, Samuel Sörman (in 78), Kevin Custovic (in 78), Viktor Steen, William Videhult (in 71), Claus Royo.