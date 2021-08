Målskytten självkritisk – efter svaga prestationen: ”Måste ta mitt ansvar”

Det stod viktiga poäng på spel för ett bottensjunkande VSK hemma mot bottenkollegan Falkenbergs FF under lördagen.

Blott tre poäng skiljde lagen åt i kampen om nytt superettankontrakt.

Då underpresterade Grönvitt och hallänningarna åkte hem med samtliga poäng i bagaget.

– Det var en pissmatch. Vi kom inte upp i nivå. Vi kom till lägen vid straffområdet, men släppte in två skitmål, suckade en besviken VSK-målskytt i form av Taha Ali. Vi var inte där alls. Jag vet inte vad mer jag kan säga...

Ali var på bra spelhumör från start och med sin teknik och fart var han företagsam och finurlig offensivt.

Men Ali var inte imponerad av sig själv och menade att han har ett par bättre klasser i sig.

– Jag spelar för att vinna matcher och jag är inte alls nöjd. Tabelläget ser inte ljust ut, vi är i en situation där vi måste börja vinna matcher.

Vad berodde det på att ni inte kom upp i nivå?

– Vi fick det inte att klaffa. Så är fotbollen, ibland är det motvind. Tyvärr är vi i en situation där vi inte har självförtroende och där vi inte är koncentrerade i vissa avgörande situationer.

– Det finns inget att grubbla över, det är bara att ändra på det här nästa vecka. Det jobbet börjar redan på måndag.

VSK låg under med 0–1 i halvtid och 0–2 kom som en kalldusch några få minuter in i den andra halvleken.

En alltför tung uppförsbacke för ett Grönvitt med skadesargad trupp och ett stukat självförtroende.

Du reducerade till 1–2 med fem minuter kvar av matchen. Upplevde du att ni var på väg att hämta ikapp där och då?

– Vi var inte så jättenära en kvittering. Vi forcerade inte så som vi skulle, men en eloge till Falkenberg som gjorde det bra.

Vad behöver ni ändra på för att börja vinna matcher?

– Vi behöver vara skarpare och mer koncentrerade i vissa läget. Jag måste ta mitt eget ansvar i det här. Jag måste fylla på in i boxen mer och komma in i rätt ytor för att bli farligare framför målet. Jag har ett ansvar att höja laget definitivt.

Matchfakta/superettan

VSK–Falkenbergs FF 1–3 (0–1)

Målen: 0–1 (26) Kwame Kizito, 0–2 (49) Adam Eriksson, 1–2 (85) Taha Ali, 1–3 (89) Kwame Kizito.

Varningar, V: Filip Tronêt F: Kwame Kizito.

Domare: Fredrik Oppong.

Publik: 697.

Så spelade VSK:

Målvakt: Anton Fagerström

Backlinje: Daniel Hermansson (ut 79), Jesper Merbom Adolfsson, Samuel Sörman (ut 70).

Mittfält: Simon Gefvert, Dusan Jajic, Lawson Sabah, Taha Ali, Emil Skogh (ut 79).

Anfall: Filip Tronêt (ut 79), Erik Björndahl.

Ersättare: Daniel Svensson (mv), Patric Åslund, Kalle Björklund (79), Olle Edlund (in 70), William Videhult, Brian Span (in 79), Jakob Lindahl (in 79).