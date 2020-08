Målskyttens tydliga signal – efter storbråket i slutminuterna: ”De får visa respekt”

Med 1–0 på resultattavlan och 82 minuter på matchuret byttes Emil Skogh in i VSK:s viktiga hemmamatch mot Umeå. Och på bara en knapp kvart, med tilläggstid, hann 27-åringen åstadkomma en hel del.

Han hade bara varit på banan i fem minuter när VSK fick frispark en bit utanför Umeås straffområde, en bit ut till höger. Det såg inte ut att vara klockrent skottläge, men mer klockrent var Skoghs avslut när det väl kom. Umeåmuren agerade inte perfekt, men Skogh fick bollen förbi muren innan den dök ner i Viktor Frodigs vänstra hörn. 2–0, och spiken i kistan för VSK.

– Jag trodde det var lite närmare först, sen backade domaren en två meter i alla fall. Men jag har rätt bra självförtroende, och då skjuter jag. Vi snackade inte direkt om skott eller inlägg, jag tyckte det var lite för nära för inlägg ändå. Det var känslan, säger Skogh till VLT-sporten efter matchen.

Avslutet var skickligt på så sätt att han fick ner bollen lågt, och inte upp mot krysset. Även om Frodig i Umeåmålet hade hunnit dit hade det sannolikt blivit en livsfarlig retur. Men Skogh medger att det inte fanns någon vidare tanke bakom just det.

– Jag vet inte om jag är så bra att jag kan välja om jag ska sätta upp den i krysset eller vid marken, haha. Jag försöker alltid trycka den med hög kraft så det blir överskruv, sen om den sitter i krysset eller där har jag ingen aning om. Men det var en bra träff.

Emil Skogh var förstås inte färdig med att sätta avtryck på matchen där. När Umeå fortsatte spela själva efter att Skogh slagit ut bollen när en bortaspelare låg skadad reagerade han kraftigt, och satte igång ett ordentligt bråk efter att han rusat dit och knuffat till en UFC-spelare.

– Jag tycker när man kommer som bortalag får man visa respekt. Spelar vi ut bollen ganska tydligt, som jag gjorde, och sen tar den och börjar spela, då tappar jag det i alla fall. Jag tycker inte det är okej, och eftersom jag spelade ut den kände jag att jag måste ta tag i situationen, säger han och fortsätter:

– Sen tycker jag väl att både domaren och Umeå överreagerar. Jag måste få visa att vi ska ha tillbaka bollen utan att det blir tio pers till som kommer.

Är det viktigt för dig att markera rejält i det läget?

– Absolut, det tycker jag alla ska göra. Ska vi bli en stark grupp och stå upp för varandra måste vi visa det och komma samman, och särskilt om vi är i en period där vi är lite låga. Jag tycker man står upp för gruppen, och det gjorde jag i det läget. Jag hade gärna sett att någon annan hade gjort det om jag var på andra kanten.

Skogh varnades i situationen, precis som UFC:s Dillan Ismail.

– Det var knuffen han tyckte var lite överdriven. Visst, man kan överdriva, men man är inne i spelet och vill vinna. Han får ha lite överseende med det i slutet, tycker jag.

Matchfakta/Superettan

Västerås SK fotboll – Umeå FC 2–0 (0–0)

Mål: 1–0 (50) Filip Trônet, 2–0 (88) Emil Skogh

Varningar VSK: Jonas Hellgren, Emil Skogh

Varningar UFC: Dillan Ismail

Så startade VSK: Daniel Svensson – Sean Sabetkar, Michael Jahn, Calle Svensson – Filip Trônet, Somin Johansson (ut 82), Jonas Hellgren, William Videhult (ut 82) – Ahmed Awad (ut 85), Karwan Safari, Brian Span

Ersättare: Sebastian Selin, Carlos Gaete Moggia, Douglas Karlberg (in 85), Kevin Custovic, Emil Skogh (in 82), Albin Sporrong (in 82), Moonga Simba