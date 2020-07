Målvaktens stora besvikelse – efter kostsamma misstaget: ”Är bara för dåligt av mig”

VSK fick en drömstart på matchen mot Norrby med 1–0 redan i den fjärde matchminuten.

Men precis som flera gånger tidigare under säsongen blev det en kort period av matchen som blev kostsam, när Grönvitt till sist föll med 1–2 mot Boråslaget.

I den 25:e minuten kunde den tidigare VSK-provspelaren Oke Akpoveta trycka in kvitteringen, efter att VSK inte lyckats få bort ett långt inkast. Och bara två minuter senare kom ett riktigt dråpslag, när en missriktad passning från VSK:s målvaktsstjärna Anton Fagerström gav Ezequiel Montagna fritt läge att skjuta segermålet för gästerna.

– Det är bara för dåligt av mig. Det är så, säger en besviken Anton Fagerström till VLT-sporten efter matchen.

LÄS MER: Två mardrömsminuter sänkte VSK – efter stjärnmålvaktens tunga miss

Fagerström fick bollen från Sean Sabetkar, när Norrby pressade högt mot VSK. Han sökte fötterna på David Engström, men bollen hamnade i stället hos Montagna.

Är det beslutet eller genomförandet som blir fel?

– Både och. Det är för dåligt av mig, så det är synd. Det kostar oss poäng i dag, men så är det att vara målvakt. Gör du misstag så syns det.

Samtidigt som Fagerströms olyckliga misstag blev utslagsgivande fick han inte särskilt mycket hjälp från sina lagkamrater att reparera det. VSK hade otroligt svårt att skapa heta målchanser under stora delar av matchen.

– Jag tycker vår första halvlek är dålig. Vi gör inte det vi kommit överens om, vi kommer inte in i pressen så de får rulla runt ganska mycket, hitta upp på forwards och offensiva mittfältare. Det var inte så mycket som stämde där, säger Fagerström.

Det är inte första gången en kort period blir kostsam för er – vad beror det på att ni hamnar i såna lägen?

– Visste jag det hade vi kanske inte varit i de situationerna, så jag vet faktiskt inte, avslutar Fagerström.

Matchfakta/Superettan

Västerås SK–Norrby IF 1–2 (1–2)

Mål: 1–0 (4) Filip Tronêt, 1–1 (25) Oke Akpoveta, 1–2 (27) Ezequiel Montagna.

Varningar, VSK: Kevin Custovic, Karwan Safari, David Engström, Filip Tronêt

Varningar, Norrby: –

Så spelade VSK (3-4-3): Anton Fagerström: Sean Sabetkar (ut 78), David Enström, Calle Svensson – Filip Almström Tähti, Samuel Holm (ut 78), Kevin Custovic (ut 74), Emil Skogh (ut 46) – Filip Tronêt, Douglas Karlberg (ut 65), Brian Span.

Ersättare: Daniel Svensson, Jonas Hellgren (in 46), Karwan Safari (in 65), Ahmed Awad (in 78), Michael Jahn (in 78), William Videhult (in 74), Albin Sporrong.