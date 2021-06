Målvaktshjälten klev fram mitt i kaoset: ”Tidigare varit usel”

Anmäl text- och faktafel

Med drygt tio minuter kvar av ordinarie matchtid var kaoset ett faktum för VSK under lördagens match mot Öster hemma på Iver Arena. En tveksam tilldömd straff till fördel för bortalaget och backen, Filip Almström Tähti utvisad i tumultet.

Då visade VSK-målvakten Anton Fagerström prov på iskyla när Österanfallaren Nicolas Mortensen stegade upp mot straffpunkten. Straffen slogs åt Fagerströms vänster men Fagerström var med på noterna och svarade för en svettig räddning.

En räddning som sedermera skulle komma att bli poängräddande för VSK i matchen.

– Det var lite turbulent där mot slutet. Men såklart var det skönt att få rädda den och göra så att vi fick med oss en poäng här. Samtidigt tycker jag att det var en match som vi borde ha tagit tre poäng i, säger Fagerström till VLT.

Många i VSK-lägret var efter matchen ytterst upprörda efter domare, Fredrik Oppongs bedömning i samband med situationen där David Engström tacklade Österanfallaren, James Keeane. Efter matchen var även Fagerström ytterst frågande till domarens beslut.

– Jag förstår faktiskt ingenting. David träffade ju bollen så jag förstår inte.

Tycker du att den är helt felbedömd?

– Det tycker jag. Men han tog sitt beslut och det är inte så mycket man kan göra åt.

Och för Fagerströms del håller formen i sig när det kommer till just straffräddningar. För drygt en månad sedan lyckades han även stå pall när Jönköping Södra lade upp bollen från elva meter.

– Det var bara att försöka fokusera på att täppa igen och hålla nollan så att vi skulle kunna få med oss en poäng. Det gjorde vi väldigt bra vilket var starkt från hela laget att vi fick med oss en poäng.

Gick det att läsa av straffskytten på något sätt?

– Nej, man fick bara gå lite på känsla. Det gick ju bra senaste som jag gick åt det hållet. Jag försökte att stå kvar så länge som möjligt och jag gick åt rätt håll, vilket var kul.

Brukar du vara bra på just straffar?

– Nej, jag har tidigare varit usel på straffar egentligen sedan jag kom hit haha. Men i år har jag lyckats tagit två. Vi får hopas att jag inte behöver ta några fler.

Fagerström passade också på att hylla de 401 personerna som till eftermiddagen fanns på plats på Iver Arena. Den största publikskaran sedan pandemin satte stopp.

– Det var jättekul såklart. Det blev nästan som en annan sport här nu när publiken var tillbaka. Det gick nog också att utläsa lite på vårt spel idag också där det var en annan intensitet i det hela.

Han lyfter också fram lagets försvarsspel som en av nycklarna till att laget nu har tagit 14 poäng på de tio inledande omgångarna och där VSK bara har släppt in totalt åtta mål.

– Vi har fått till det väldigt bra. Om man tittar på vår höst under förra säsongen så var vi också bra på just försvarsspelet. Vi har hittat en formation som passar oss bra och har många bra spelare som jobbar hårt för varandra.

Fotnot: VLT sökte domare Fredrik Oppong för en kommentar på arenan som då var upptagen i ett möte. VLT har också sökt honom på telefon.

Matchfakta/Superettan:

VSK Fotboll– Östers IF 0–0

Mål: -

Varningar: VSK: Filip Almström Tähti(2x), Anton Fagerström, Filip Tronét, David Engström ÖIF: Mattis Adolfsson, Jesper Jonasson Westermark

Utvisningar: VSK: Filip Almström Tähti

Publik: 401

Huvuddomare: Fredrik Oppong

Så spelade VSK: (3-5-2): Anton Fagerström – Jesper Merbom Adolfsson, David Engström, Gustaf Lagerbielke –Brian Span(ut 86), Simon Johansson (ut 86), Kevin Custovic, Jonas Hellgren (ut 90+2), Filip Almström Tähti – Viktor Prodell, Filip Tronêt.

Ersättare: Daniel Svensson, Olle Edlund (in 90+2), Samuel Sörman, Justin Salmon, Viktor Steen, William Videhult (in 86), Albin Sporrong (in 86).