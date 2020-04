Målvaktsstjärnan om uppskjutna OS-drömmen – och oron efter nya smällen mot huvudet: "Man är rätt naiv"

Den VästeråsIrsta-fostrade målvakten Martina Thörn skulle, med all sannolikhet, ha spelat slutspel i den danska ligan just nu. Men likt i princip alla andra ligor i hela världen har ligan sedan ett par veckor avslutats – även om det slutgiltiga beskedet att avsluta säsongen togs först på tisdagen.

För Martina Thörn blev det snabba ryck, men hon är sedan några veckor hemma i Västerås igen.

– Jag packade bara för att komma hem en helg, skulle spela OS-kvalet. Men när jag satt på tåget hem fick vi reda på att OS-kvalet var inställt, och det var dagen före Danmark stängde gränserna. Så jag åkte hem med en träningsväska och en weekendväska med lite kläder, och sen dess har jag varit kvar här, säger 29-åringen till VLT-sporten.

Det hela blev ett mycket abrupt slut på Martina Thörns första säsong i Århus United, dit hon förra sommaren flyttade efter två år i Randers. Totalt sett var det hennes fjärde säsong i Danmark, och femte som utlandsproffs.

– Helt klart en positivare utveckling än mina tidigare två säsonger, där jag har fått vara lite mer skadefri och faktiskt spelat största delen av säsongen. Jag har trivts superbra i laget och i stan, och jag tog mig tillbaka till landslaget. Så det är klart att det har varit ett positivt år på det sättet, säger Thörn och fortsätter:

– Sen började det ju också med att jag skulle kämpa mig tillbaka efter lite problem med huvudet, och i januari fick jag en till liten hjärnskakning. Så det har inte varit fläckfritt. Jag längtar fortfarande efter att få en säsong och bara vara skadefri.

Martina Thörn har under de senaste åren dragits med hjärnskakningar, och var vid ett tillfälle borta från spel i mer än ett halvår. Och hon medger att det är något som har oroat henne.

– Man är rätt naiv, speciellt vi idrottsmänniskor, med skador och så. När man väl har gått vidare från en skada och är tillbaka i fullt spel glömmer man rätt snabbt bort hur det var. Så när man då blir påmind om hur det är, så är det inte en härlig känsla. Man blir påmind om alla andra gånger man legat där med huvudvärk.

– Jag skulle ljuga om jag sa att det inte var mentalt jobbigt, men samtidigt så har jag rätt snabbt kravlat mig ur det och känner mig precis som vanligt igen.

Hjärnskakningar bland just handbollsmålvakter har blivit ett växande problem. Förra året la den tidigare VI-målvakten Hanna Daglund av helt med handbollen, efter att ha råkat ut för två tuffa hjärnskakningar. Inom handbollen pågår just nu en debatt om hårdare straff mot spelare som skjuter målvakten i huvudet.

– Det blir jättesvårt, för det sätter domarna i en supersvår sits om man inte kan videogranska för att kunna avgöra om spelaren är helt fri och inte fått någon knuff, eller att jag inte har rört mig. Men det är absolut väldigt hög risk att få fler hjärnskakningar, och få men för livet. Så att man inte ska bli straffad för det, det tycker jag kan vara lite dumt.

Säsongen som gått kom också med en av de stora höjdpunkterna i Martina Thörns karriär. I slutet av 2019 fick hon göra mästerskapsdebut när hon spelade VM i Japan, ett mästerskap som slutade med en sjundeplats för svensk del.

– Det var verkligen en upplevelse, och gav mersmak inför att verkligen försöka ta en plats vidare i mästerskapen. Det gav en ännu mer motivation. Efter hjärnskakningarna och det så har jag liksom nöjt mig med att vara där jag är. Men när man väl kom in i finrummet igen och faktiskt fick vara med och spela ett mästerskap är det klart att man fick lite extra motivation till att fortsätta träna hårt och utvecklas.

Med tanke på att hon fanns med i VM-truppen i vintras hade Martina Thörn sannolikt varit högaktuell för OS i höst, om Sverige kvalificerat sig dit. Men nu är alltså OS framflyttat till 2021.

– Det är svårt att ta in allting, med allt som händer nu. Klart det är skittråkigt, speciellt nu när jag ändå kommit tillbaka i bra form. Jag är nöjd med min prestation i den rollen jag hade under VM, och hoppades så klart att kunna prestera under våren och ta plats till sommaren. Men nu är OS bara ett år bort, så förhoppningsvis ska jag väl kunna kämpa om en plats då också, säger hon och fortsätter:

– Men om man ska försöka se något positivt är det att när OS och alla kval flyttas får jag för första gången på tre år en ordentlig försäsong. Det är en jättebra möjlighet för mig att kunna träna riktigt bra under en lång period. Så inget ont som inte för något gott med sig.