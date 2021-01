Man rånad av maskerade personer på Hälla – liknande rån tidigare på Erikslund

Anmäl text- och faktafel

Polisen utreder just nu två liknande personrån i Västerås.

Det skriver polisen på sin hemsida.

Vid 23-tiden på torsdagen blev en man rånad när han satt i en bil på parkeringen utanför ICA Maxi Hälla.

Två för honom okända och maskerade personer hoppade in bilen. Under hot tvingade de mannen att ge ifrån sig sitt bankomatkort till en av de maskerade personerna som sedan gjorde ett uttag från kontot.

Ingen person blev skadad fysiskt under rånet.

Den 19 december vid 19-tiden förra året inträffade en liknande händelse på Erikslund.

Även då blev en man som satt i en bil rånad av två för honom okända och maskerade personer som hoppade in bilen. Det inträffade på parkeringen utanför Erikslund Shopping Center.

Mannen utsattes för hot och tvingades även i detta fall ge ifrån sig sitt bankomatkort. En av de maskerade personerna gjorde sedan ett uttag från mannens konto.

Även vid detta rån kom ingen person till fysisk skada.

Polisen misstänker nu att samma personer har utfört de båda rånen.

I båda fallen pågår förundersökning om rån.

Polisen söker nu vittnen som kan ha gjort iakttagelser i samband med de båda rånen.

Polisen skriver att "en uppgift som du bedömer som ointressant kan för utredningen vara värdefull och polisen är högst angelägna om att få in all typ av information om händelsen, både före, under och efter det inträffade".

Tips och iakttagelser lämnas till polisen via 114 14 eller polisens hemsida "Tipsa polisen".

Polisen lämnar i nuläget ingen ytterligare information om händelserna.