Många väntar på att ta prov – självtester ska korta köerna

På grund av coronapandemin valde Region Västmanland att i april förra året tillfälligt pausa planerade cellprovtagningar, vilket ledde till att det bildades en kö för de som skulle göra proven.

Moderaterna i Region Västmanland lade till följd av detta fram en motion om att regionen skulle erbjuda självtest för cellprov till alla kvinnor där sjukvården anser det lämpligt. Andra regioner har på grund av pandemin redan startat med självtest, något som även förespråkas av Socialstyrelsen.

Motionen har behandlas hos regionstyrelsen och ska upp på fullmäktige i nästa vecka. Därefter väntas regiondirektören att få i uppdrag att införa detta snarast möjligt.

I Västmanland väntar cirka 5 300 cellprov på att bli tagna utöver de som står i tur för provtagning 2021 och vårdcentralerna arbetar just nu för att beta av kön, bland annat genom att ta in extra personal. Kvinnokliniken står även i startgroparna för att starta ett projekt för att få kvinnor som uteblivit från sina kontroller under lång tid att erbjudas självprovtagning istället.

Men trots dessa insatser bedömer regionstyrelsen att HPV-självprovtagning ska vara en prioriterad insats att införa snarast möjligt, för att nå de uppsatta målen för screeningen. Beroende på regionens möjligheter att prioritera projektet kommer självtesterna att kunna introduceras under sista kvartalet 2021.