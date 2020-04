Mängder av fågelungar inspärrade av hantverkare: ”Jag gråter när jag hör deras förtvivlade pip”

Anmäl text- och faktafel

Förtvivlade pip hörs över delar av Bäckby just nu. Det är fågelungar, och enstaka vuxna fåglar, som spikats in vid taken. De kan inte få vatten och mat. Utanför flyger panikslagna fågelföräldrar runt och försöker komma in.

– Jag har ingenting emot att man sätter upp nät mot fåglar så att de inte häckar vid taken. Men man kan inte gör det nu, när fågelungarna är kvar! Det kan göras på hösten, säger en arg och ledsen Åse Engvall som bor på Puddelugnsgatan.

Näten sattes upp på onsdagen. Fåglarna har nu pipit i flera dygn.

– Jag kan nästan inte gå ut ur min lägenhet. Jag gråter när jag hör deras förtvivlade pip.

Hon har ringt till bostadsbolaget Embla och till firman som spikade upp näten.

– De sa att det skulle ordnas, men än har ingenting hänt. Folk från firman var här, tittade lite och åkte igen.

Hon är bara en av många i grannskapet som ringt till bostadsbolaget. Minst en person har dessutom lämnat in en anmälan om djurplågeri till länsstyrelsen.

– Ja, det är många, många, många som har ringt. Jag vet inte hur många fåglar som är innanför näten på andra hus på andra platser. Men bara på det här huset är det många fågelungar i olika bon som piper.

Värst drabbade verkar stadsduvorna vara, men även enstaka kajbon har hamnat innan för näten. Men kajor är lite smartare och har starkare klor.

– Titta! Där har en fågelpappa och fågelmamma lyckats att riva upp ett hål i nätet på ett ställe! Då kommer åtminstone ungarna i det boet att överleva. Tack och lov! säger Åse Engvall och får lätt darr på rösten.

Artikeln uppdateras. VLT söker både bostadsbolaget och firman som skötte uppsättningen av näten.