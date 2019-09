Mångmiljonvinst för Travel Team – hemligheten bakom succén: ”Det handlar om att vara personlig”

Anmäl text- och faktafel

Det började i ett vindskontor 2003. När sedan tre resebyråer (i Eskilstuna, Örebro och Nyköping), som framför allt jobbade med konsumentprodukter, köptes upp föddes Travel Team.

Och med vetskapen om att den digitala världen var på väg att explodera, var de inte sena att haka på.

– Vi hade fysiska butiker ut mot marknaden, och vi hade någonstans en strategi att vi måste bygga något annat inom business to business. Vi skaffade det som inkråm för att få en omsättning på knappa 20 miljoner. Det var något att bygga på. Sedan har vi jobbat mot en strategi, som hela tiden utvecklats. Men det har inte alltid varit enkla beslut, berättar vd:n Patrik Frick.

I fjol omsatte helhetsbyrån för resor, möten och event 149 miljoner kronor, och redovisade en vinst på 6 miljoner kronor. För att få en hum om Travel Team tillväxttakt de senaste åren är det bara att titta i bolagets årsredovisningar – omsättning 2017: 134,4 miljoner kronor, 2016: 105,2 miljoner och 2015: 70,2 miljoner kronor. Och framgångssagan har skett organiskt, vilket också varit deras val och strategi.

Inga planer på att göra förvärv?

– Jag tror inte att vi ser det inom det vi gör. Det skulle i så fall vara om det dyker upp något som vi inte har, kompetens som vi saknar och som skulle göra oss ännu mer komplett. Då skulle det kunna vara intressant, säger Thomas Lütje.

För att växa än mer krävs nya kunder. Byråns hopp kring det stavas inte marknadsföring.

– Vi hoppas kunna fortsätta växa. Men vi satte in en säljare i stället, så sedan i augusti har vi haft en strukturerad försäljning mot nya kunder, menar Patrik Frick.

Travel Team har i dag 15 anställda, varav 11 på huvudkontoret i Västerås och 4 på Stockholmsfilialen (har även filial i Örebro). Kunderna, omkring 300 till antalet, är företag, organisationer och myndigheter.

– Vi jobbar med medelstora företag, som är vår bästa grej, och som ställer högre krav. Vi behöver hänga med i digitaliseringen, den handlar framför allt om affärsresor. Men det är inte där vår tillväxt finns. Det är en serviceprodukt som vi har, säger Thomas Lütje och fortsätter:

– Tillväxten står konferenser och stora möten för. Teknik i all ära, men här handlar det om att vara personlig, ta kunden i handen och ge trygghet.

Men det kan, menar han vidare, bli en motsatt effekt om man satsar för hårt på digitaliseringen.

– Vi strider väldigt hårt för att fortsätta vara nära kunden rent fysiskt och ha mycket kontakt med dem. Det är där vår tillväxt varit. Till slut handlar det någonstans om att ta hand om människor på plats, när de exempelvis står i Hamburg och ska ha ett möte med 300 personer.

Konkurrensen för den här typen av tjänster är knivskarp, menar de. Framför allt på affärsresor.

För att positionera sig på marknaden krävs en hel del. Bland annat har Travel Team handplockat medarbetare för att ha rätt kompetenser för kundernas specifika behov, och skrivit på bra leveransavtal.

– Utan en paraplyorganisation ovanför lilla Travel Team skulle vi inte få några vassa avtal med exempelvis SAS, British Airways eller andra större bolag. Vi har då valt att hänga ihop med Egencia som är en av de absolut största affärsresebyråerna.

Tack vare Egencia har Västerås-byrån tillgång till ”tyngre” verktyg, vilket också varit framgångsrikt i kampen om upphandlingar.

– Det är också en förklaring till tillväxten. Med tiden har vi sett att det finns en marknad som vi behöver gå in på för att fortsätta växa. Den kom ganska tydligt när vi öppnade i Stockholm, och det var också en tillfällighet när en stor konkurrent, största i Europa när det gäller kongresstjänster, gick i konkurs. Då fick vi rätt kompetens in i bolaget, säger Patrik Frick.

Det vara ganska precis sex år sedan som kongressjätten Congrex föll. Travel Team högg direkt.

– Vi fick över försäljningsdirektören som gick in som delägare. Vi kände att vi behövde hitta en långsiktighet i Stockholm för att få en marknad, och det låg i vår strategi att gå in på mötesprodukter. På det sättet fick vi in kompetens och då fick vi också möjlighet att svara på upphandlingar, med mer expertis inom kongressområdet.

De berättar att de inte vill att Travel Team ska bli för stort, utan fortsätta vara ”det lilla personliga bolaget” som syr ihop och skapar kongresser, events eller affärsresor med finess och hjärta.

– Vi har en målbild, en vilja att vara runt 20 anställda.