Mardrömsstart för nya tränarduon – VSK fullständigt utspelade av Varberg: "Klasskillnad"

Det var klasskillnad på Påskbergsvallen under lördagen. VSK såg vilsna ut från start och hade svårt att få tag på bollen.

Redan i den femte minuten hade Varberg sågat sig igenom det grönvita försvaret och målvakten Anton Fagerström tvingades till en jätteräddning.

Det luktade tidigt mål för hemmalaget.

Mittbacken Calle Svensson, som överraskande startade som vänsterytter, flyttades ner som vänsterback efter 27 minuters spel. Efter det fick VSK mer kontroll på Varbergs anfallsspel. Men det är fortsatt hemmalaget som har allt av spelet.

På stopptid i första gör Fagerström för en ny fin reflexräddning.

Andra halvlek var bara fem minuter gammal när Varberg fick en straff. Ravy Tsouka träffar en Varbergsspelare när han ska försöka ta bollen. En billig straff, men som utnyttjas distinkt av skyttekungen Netabay till 1-0.

Fem minuter senare borde ledningen varit det dubbla när hemmaspelare får bollen helt ren i straffområdet, men Anton Fagerström räddar VSK den gången.

Men med halvtimmen kvar kan inte Grönvitt stå emot längre. Ett passivt försvarsspel leder till att Varbergs Ayer Boya får bollen i straffområdet, tillåts vända runt och placera in 2-0.

Efter målet faller VSK ihop och hemmalaget tar över fullständigt. 3-0 kommer av bara farten och 4-0 är ett drömmål i krysset.

Tre matcher återstår nu för Grönvitt i superettan. Under söndagen kan marginalen på fem poäng ner till kvalplatsen krympa om Frej tar poäng.

Matchens obegripligaste

När den första laguppställningen från VSK:s nya tränarduo släpptes var nog de flesta övertygande om att det var ett tryckfel. Inte startade väl mittbacken Calle Svensson som vänsterytter i tremannaanfallet? Men det gjorde han. Efter 27 minuter där Svensson såg vilsen ut flyttades han ner som vänsterback. Tidigt i andra byttes han ut.

Matchens fråga

Tar VSK en enda poäng till i superettan? Laget får nog hoppas på att övriga resultat går deras väg.

Matchfakta/superettan

Varbergs BoIS–Västerås SK 4-0 (0-0)

Mål: 1-0 (50) Nahom Girmai Netabay (straff), 2-0 (59) Ayer Boya, 3-0 (75) Perparim Beqaj, 4-0 (86) Albert Ejupi

Varningar VSK: Calle Svensson, Ravy Tsouka, Sean Sabetkar, Dennis Persson

Publik: 1 500

Så startade VSK:

Anton Fagerström–Ravy Tsouka, Ilir Berisha, Sean Sabetkar, Dennis Persson–Simon Johansson (ut 69), Boris Ljevar (ut 82), Jonas Hellgren–Brian Span, Karwan Safari, Calle Svensson (ut 63)

Inhoppare: Douglas Karlberg (in 63), Filip Ottosson (in 69), Albin Sporrong (in 82)