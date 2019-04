Marinens musikkår startar firandet av kungen

Måndag:

UD-brief inför besöket till Vietnam. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel närvarar. Plats: Kungliga slottet.

Tisdag:

Kungens födelsedag. Kung Carl Gustaf och drottning Silvia närvarar. Plats: Yttre borggården, Kungliga slottet. Tid: Firandet startar 11.15 .

Torsdag:

Närvaro vid seminariet "Challenges and opportunities related to a new climate economy: driving innovation for sustainable development". Kronprinsessan Victoria på plats vid Academy of Athens, Aten, Grekland.

Kung Carl Gustaf närvarar vid seminarium med anledning av Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfonds 70-årsjubileum. Plats: Kungliga slottet. Tid: 09-30, Västra valvet.

Företräde för Världsnaturfonden WWF:s ordförande Axel Wenblad, generalsekreterare Håkan Wirtén samt ledningskoordinator Åsa von Schoting. Kung Carl Gustaf närvarar. Plats: Kungliga slottet.

Diplomatmottagning. Kung Carl Gustaf, drottning Silvia och prins Daniel. Plats: Kungliga slottet.