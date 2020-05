Märkliga utspelet om nya konstgräset – när experterna hyllar VSK: "Kan bli problem"

Inför superettasäsongen 2020 analyserar och tippar Discovery, med experterna och de ex-allsvenska spelarna, Stefan Ishizaki och Pär Hansson i spetsen, alla lags chanser.

Och VSK Fotboll har övertygat på den meriterade duon.

– Jag var imponerad av nykomlingen Västerås förra året. Tyckte de spelade en bra och positiv fotboll. Under försäsongen, innan den avbröts av coronan, så tycker jag de var ett av de lag i superettan som såg hetast och bäst ut. Så varningstecken för Västerås, säger Stefan Ishizaki.

Även ex-allsvenska målvakten Pär Hansson var imponerad av VSK:s debutsäsong i superettan och tror att klubben har något att bygga vidare på och går en stark säsong till mötes.

Så starkt att han tippar Grönvitt i toppen av tabellen. Han tror att laget kommer gå så bra att man kniper tredjeplats och därmed får kvala till allsvenskan.

– Jag gillade det jag såg förra året och tror som sagt att de kan ta ytterligare steg. Det tillsammans med bra spelare in så tror jag att de kommer vara med och blanda sig i där uppe. Jag tror mycket på VSK, säger han.

Det stora frågetecknet inför superettasäsongen tycker experterna är det nya konstgräset på Iver Arena. Ett uttalande som nog får många att höja på ögonbrynen.

Spelare och ledare kring Västeråsfotbollen har i flera år uppmärksammat den undermåliga kvaliteten på underlaget på arenan. Men Discoverys experter menar alltså att det kan vara negativt för Grönvitt.

– Jag kommer ihåg när jag kom till Elfsborg då hade vi en jättedålig filtmatta som vi spelade på. Men det var dåligt för motståndarna också för de var inte vana vid det. Bollen rullade väldigt snabbt och vi hade stor fördel av det. Den dåliga mattan var kanske något positivt för VSK, nu blir det lika för båda lagen, säger Ishizaki.

Pär Hansson fyller på:

– Vi tyckte att Örebro hade samma problematik under några år med en extremt dålig matta och det var det enda vi pratade om när vi skulle dit och spela. Så en ny matta kan bli problem för VSK. Även om de kommer få träna en stund på det så kommer det förändra spelet.

Discovery-experternas tips

Stefan Ishizaki

1) Halmstads BK, 2) IK Brage, 3) Jönköpings Södra IF, 4) AFC Eskilstuna, 5) GIF Sundsvall, 6) Västerås SK, 7) Norrby IF, 8) Degerfors IF, 9) Dalkurd FF, 10) Örgryte IS, 11) Trelleborgs FF, 12) Gais, 13) Östers IF, 14) Akropolis IF, 15) Umeå FC, 16) Ljungskile SK.

Pär Hansson

1) Halmstads BK, 2) Jönköpings Södra IF, 3) Västerås SK, 4) IK Brage, 5) Akropolis IF, 6) AFC Eskilstuna, 7) Gais, 8) GIF Sundsvall, 9) Norrby IF, 10) Östers IF, 11) Degerfors IF, 12) Örgryte IS, 13) Trelleborgs FF, 14) Dalkurd FF, 15) Ljungskile SK, 16) Umeå FC.