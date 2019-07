Mårten Trofast: "Det kan låta som en dystopi, och det är det"

I George Orwells roman “1984”, skriven sent 40-tal, får vi följa med karaktären Winston Smith in i en fullständigt vidrig, totalitär stat där ständigt krig råder och där invånarna konstant massövervakas in i varje hjärnskrymsle. Genom teleskärmen kan “Storebror” se dig och varje ljud, högre än en helt svag viskning, fångar den upp. Detta för att kontrollera att invånarnas beteenden och åsikter går i linje med partiets. Varje jämförelse med "1984" må tyckas vara banal, samtidigt har den på många sätt blivit en smygande verklighet.

Jag tänker inte minst på Kina, som kommer ha 600 miljoner övervakningskameror nästa år, enligt BBC. Nästa år ska också kommunistpartiets så kallade system för sociala poäng vara helt färdigutvecklat. Ett nationellt och offentligt system där varje medborgares “sociala status” betygsätts. I en artikel publicerad av australiska ABC får vi följa Dandan Fan, en ung kinesisk kvinna som ständigt övervakas, vilket hon finner föga problematiskt. När hon handlar blöjor får hon pluspoäng. Köper hon alkohol däremot, blir det ajabaja och minuspoäng. Dandan Fans ekonomiska beteende är exemplariskt. Enligt systemet ”Sesame Credit” har hon tjänat ihop 770 poäng av 800 möjliga, vilket signalerar att hon är en mycket lojal medborgare. Tack vare det har hon redan kunnat åtnjuta flera fördelar som billiga hotell och huslån, helt utan handpenning. Å andra sidan: den som missköter sig, den som vältrar i sig öl, den som uttalar regimkritiska åsikter riskerar att straffas med lägre internethastighet, får svårare att ta lån eller begränsad möjlighet att resa utomlands.

Det kan låta som en dystopi, och det är det.

För några dagar sedan laddade jag ned mobilspelet "Wizards Unite". En Harry Potter-version av succén "Pokémon go". Vid uppstart möts jag av en radda villkor vilka jag parerar utan att läsa och godkänner - trots att jag vet att speltillverkaren Nintics säljer vidare min positioneringsdata. Men spelet var ju gratis, i bemärkelsen att det inte kostade pengar, däremot kostade det en bit av min själ. Just det kallas tydligen inom forskarvärlden för integritetsparadoxen. Enligt Lunds Universitet oroas nämligen tre av fyra personer över hur deras data används. Ändå fortsätter vi hejdlöst att ladda ner appar med trytande integritet.

I “1984” vet Winston Smith innerst inne att han är en tankeförbrytare. Att låta tankarna irra är ytterst farligt inom synhåll för teleskärmen. Helt små saker kan förråda en. En nervös ryckning eller en omedveten min av oro är straffbart och kan leda till vaporisering. Den som begår tankebrott kan plötsligt försvinna från jordens yta. I Kina straffas tankeförbrytarna i bästa fall med begränsade tågresor eller nekade huslån. Genom att använda kopiösa mängder appar där jag säljer min användardata vaporiseras jag förvisso inte. Istället tvingas jag motta ett kluster av riktad reklam.

I Orwells dystopi lyckas paritet avslöja Winston Smith och genom ohygglig tortyr få honom att bli regimtrogen innan han skjuts till döds. Vid skottögonblicket ångrar han att han någonsin tvivlade på “Storebror”. Som tur är lapar vår egen underrättelsetjänst förmodligen inte i sig lika mycket information som varken Kina eller “Storebror”. Men när ansiktsigenkänning lär ersätta både lösenord, fingeravtryck och kreditkort, vad det lider, tycks vi i väst vara på väg mot någonting ditåt. I Hongkong har demonstranterna täckt för sina ansikten och raderat sina appar. Själv går jag trolldrycks-kurser hos Hagrid på ministeriet och är allmänt data-lösaktig. Frågan är om den ständiga förskjutningen av vår inställning till vår personliga integritet är en inkörsport till ett större ofrihetsmissbruk. För bortom riktad reklam finns andra användningsområden. Men när allt kommer omkring, hur viktig är egentligen integriteten mot gratis appar och bekvämlig service?