Matchhjälten avslöjar – lyckade planen bakom avgörandet: ”Pratade om just det”

Lukas Zetterberg har inlett den hockeyallsvenska säsongen på bästa möjliga sätt.

I premiären mot Almtuna stod han för två passningspoäng – en av dem en kanonassist till Henrik Hetta. När VIK på söndagen tog emot SSK spelade han först fram Rasmus Asplund i power play, innan han fick sätta pricken över i:et genom att dunka in det avgörande 3–2-målet i power play med tre minuter kvar att spela.

– Jag fick hyfsat bra träff, men jag fick inte upp den. Det var lite tur kanske. Samtidigt förtjänar vi det, tycker jag. Vi jobbar hårt i 40 minuter och vi gör en bra match, säger Zetterberg i VLT-sportens livesändning efter matchen.

Att Lukas Zetterberg pekar på just 40 minuter och inte 60 handlar om den tunga första perioden som VIK hade. SSK sköljde över Gulsvart, som inte klarade av att hantera varken farten eller tyngden.

– Vi har ju ett försvarsspel som vi har snackat om, och det tummar vi lite på i första. Vi kommer tillbaka i 40 minuter och visar att vi kan spela oerhört bra, och vinner matchen på det.

Vad är det ni tummar på?

– Jag kanske inte ska gå in på just vad, men det vi snackat om i omklädningsrummet. Just hur de spelar, vissa grejer vi ska göra mot dem som vi tummar på. Men det fick vi ordning på i 40 minuter.

Båda målen som Lukas Zetterberg var inblandad i kom i spel fem mot fyra, som blev direkt avgörande för Gulsvart den här matchen. I en formation med Rasmus Asplund, Henrik Hetta, Viktor Hertzberg och Jimmie Jansson ser Zetterberg ut att ha hamnat i en PP-formation som kan bli tung framöver.

Zetterberg avslöjar också att planen som lades upp i timeouten inför power play-läget var just att få honom till avslut.

– Vi har haft ett bra power play i vår enhet, och vi vet att vi kommer få chanser. Vi pratade just om att få över skott på mig i slutet och det lyckades. Oerhört skönt.

Men även om poängen kom för Lukas Zetterberg i power play den här kvällen är det inte bara i numerärt läge han är en tung faktor för VIK just nu. 23-åringen har även tidigare pratat om hur hans spel i fem mot fem är klart bättre än det varit.

– Jag har försökt jobba mycket med att täcka puck. Jag har haft bra dialog med Thomas (Paananen), vad de och jag tycker att jag ska jobba med. Det har funkat bra hittills. Men det är två matcher, det är 52 matcher och sen slutspel. Det är bara att jobba vidare.

Zetterberg har inlett säsongen i en kedja med Rasmus Asplund och Henrik Hetta, en formation som sett riktigt stark ut.

– Det är två otroligt bra spelare. Vi gör det väldigt enkelt för varandra alla tre, skulle jag säga. Vi försöker hitta triangelspelet i anfallszon, och ta (Rasmus) Asplund som center, han ligger oftast rätt så det är enkelt att spela med honom. Det har funkat bra hittills.

Matchfakta

VIK–Södertälje 3–2 (1–2, 1–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (2.00) Samuel Fagemo (Alexander Falk), 0–2 (10.46) Nick Olesen (Samuel Fagemo, Matt Bailey) spel fem mot fyra, 1–2 (11.19) Rasmus Asplund (Lukas Zetterberg, Jimmie Jansson) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 2–2 (39.05) Anthon Eriksson (August Tornberg, Alexander Lunsjö).

Tredje perioden: 3–2 (56.50) Lukas Zetterberg (Jimmie Jansson, Rasmus Asplund) spel fem mot fyra.

Skott: 26–41 (11–18, 7–13, 8–10)

Utvisningar, VIK: 6x2. SSK: 10x2.

Publik: 50.

Domare: Jimmy Dahmén, Johan Wedin.