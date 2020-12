Matchhjälten om förebilderna bakom drömmålet: ”Tränat extra på det”

Under sommarens transferfönster lämnade Ahmed Awad VSK. In kom bland annat Moonga Simba. Även om nyförvärvet från Sandvikens IF inte var en ersättare rakt av, så finns det likheter dem emellan.

Båda gillar att utgå från högerkanten, bryta in i planen och försöka avsluta med vänstern i det bortre hörnet.

Det var vad Simba gjorde med knappt 20 minuter kvar i lördagens serieavslutning mot Öster.

Vid ställningen 1–1 sökte sig Simba in från höger och centralt utanför straffområde placerade han in segermålet genom en fin båge och kunde se bollen landa i närheten av krysset.

– Jag har tränat extra på den där efter varje träning, förklarade Simba efter slutsignalen, glad som om han skjutit Grönvitt upp i allsvenskan.

Målet påminde inte så lite om Ahmed Awads stil och avsikter den sista tredjedelen av planen...

– Exakt, exakt! Jag har kollat extra på honom sedan jag var yngre. Internationellt är (Arjen) Robben en förebild när det gäller sådana där inbrytningar och avslut. Fast man vet att den kommer, så lyckas han få till avsluten på grund av sin snabbhet och skicklighet.

Hur rankar du det här målet i karriären?

– Jag har inte gjort så många mål, så det här måste vara högt där uppe.

Målet betydde mer än bara tre poäng för Simba.

– Det var bra för mitt självförtroende. Blir mycket en mot en ute på kanten, vilket jag gillar, men också mycket springande upp och ner.

För att orka springa ännu mer nästa säsong och inte vara helt slut i lungorna vid avslutslägena har Simba en plan under vintern.

– Det blir mycket löpträning för mig i vinter. Jag gillar också spontanfotbollen, som gör mina lungor bättre. Löpning är långtråkigt, men någonting man måste göra om man vill utvecklas. Nästa säsong vill jag vara ännu bättre.

Matchfakta/superettan

VSK–Östers IF 2–1 (1–1)

Målen: 1–0 (40) Viktor Prodell, 1–1 (45) James Keene, 2–1 (72) Moonga Simba.

Varningar, VSK: Viktor Prodell, Gustav Rydberg. Ö: James Keene.

Domare: Enzo Vesprini.

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Sean Sabetkar, David Engström, Pedro Ribeiro – Moonga Simba, Simon Johansson (Calle Svensson 75), Kevin Custovic (Gustav Rydberg 75), Albin Sporrong, Filip Almström Tähti – Filip Tronet (William Videhult 85), Viktor Prodell.