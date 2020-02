Matchhjälten skulle aldrig ha startat – låg bakom alla VSK-mål: "Fan han har ju sett bra ut ..."

VSK tog en tung skalp under lördagen när man besegrade allsvenska Sirius i svenska cupen med hela 3-0 på Vikingavallen i Täby. Ahmed Awad gjorde sin första match från start. Och vilken debut det blev.

Först spelade han fram Filip Tronet till 1-0 och sedan gjorde han både 2-0 och 3-0. Det sista målet på straff.

– Kul att vara igång! Det var min första start sedan november. Jag var lite trött. Jag går fortfarande på tvåans-treans växel. Jag kan bättre. Men det var kul att få spela och göra poäng, säger han till VLT efter slutsignalen.

Awad firade stort efter målen och hade en stort leende på läpparna efter matchen. Nyförvärvet från Dalkurd var märkbart nöjd.

– Alltid en bonus att få göra mål och poäng. Speciellt när laget vinner. Jag försöker bidra med det jag kan, säger han.

Hur har det varit att anpassa sig till VSK:s sätt att spela?

– Inte så jättesvårt. De står för en fotboll som jag tycker om. De vill spela, gå framåt. En passningsorienterad fotboll. Klart det finns grejer att förbättra, svårt att anpassa sig direkt. Jag tror det kommer bli ännu bättre med tiden.

Awad var så klart nöjd med resultatet, men tror att laget kan ännu bättre.

– De tryckte ner oss ganska bra i första halvlek. Men jättestabil insats. Bra defensiv, bra omställningar och vi satte våra lägen.

VSK-tränaren Thomas Askebrand hyllar sin nya anfallare efter matchen men avslöjar att det först inte var tänkt att han skulle starta.

– Grejen är att han har några veckor kvar till formtoppen. Så vi tänkte från början att han bara skulle göra ett inhopp idag. Men så tänkte man lite, fan han har sett bra ut på sista träningarna. Han har inte riktigt orken, det ser man, men nu får han 66 minuter idag. Så det är jätteroligt.

– Ge honom några veckor till så kommer han vara ännu bättre, säger Askebrand, som självklart var väldigt nöjd med lagets insats.

– Grabbarna gör en magiskt bra match. Otroligt bra arbete defensivt. Jag tror de har två skott över på hela matchen.

Inför sista omgången av svenska cupen ligger VSK trea i sin grupp med samma poäng som Sirius. IFK Göteborg toppar gruppen med sex poäng vilket innebär avancemang.

För att VSK ska ha en chans att bli etta måste Sirius slå Göteborg i sista omgången samtidigt som VSK vinner mot Sollentuna.

Men Thomas Askebrand lägger inte så mycket vikt vid tabellen.

– Det blir vad det blir. Vi har haft så mycket bekymmer under den här vintern. Vi vill bara förbereda oss inför serien. Sen är det alltid roligt vinna matcher. Händer det så händer det. Men Göteborg känns rätt stabila, säger han.

Matchfakta/svenska cupen

IK Sirius–Västerås SK 0–3 (0–2)

Mål: 0–1 (4) Filip Tronêt, 0–2 (34) Ahmed Awad, 0–3 (51, straff) Ahmed Awad

Publik: 465

Varningar: IKS: Niklas Thor, Isak Bråholm, Axel Björnström VSK: Douglas Karlberg, Albin Sporrong

Utvisningar: IKS: Axel Björnström, VSK: –

Så startade VSK: Anton Fagerström – Sean Sabetkar, David Engström, Calle Svensson – Jesper Florén (ut 81), Jonas Hellgren, Pedro Ribeiro (ut 90), Emil Skogh – Filip Tronêt, Douglas Karlberg, Ahmed Awad (ut 67).

Ersättare: Daniel Svensson, Pontus Fredriksson, Samuel Holm, Carlos Moggia, Albin Sporrong (in 90), Kevin Custovic (in 81), William Videhult (in 67).