Matilda Plan-show – när stjärnan satte nytt målrekord: "Kunde gjort fler"

VSK:s bandydamer krossade gästande Skirö AIK med kompromisslösa 13–0. De tre första målen gjordes av andra, men efter en halvtimmes spel var det Matilda Plan-show för hela entréslanten.

Plan, som hade en minst sagt magisk eftermiddag, gjorde tio raka mål.

Efteråt var hon ödmjukheten själv och öste beröm över laget.

– Utan mina lagkamrater hade det aldrig blivit så många mål för mig, menade Plan, som hittat en rejäl bandyform efter sitt dubbelspel med fotboll. Jag fick många fina passningar.

Den effektiva målutdelningen var nytt personligt rekord för Plan.

– Jag tror jag gjort sju mål som mest i en match, så tio rekordmånga för mig, fortsatte Matilda.

Några mål var snyggare än andra.

– Jag gjorde två mål på hörna. Dunkade upp bollarna i nättaket. Riktigt nöjd med de träffarna.

Kunde du ha gjort fler än tio mål i den här matchen?

– Ja, jag hade ju några lägen. Jag missade faktiskt en straff.

Matchfakta:

VSK-Skirö AIK 13–0 (6–0)

Målen: 1–0 (4, hörna) Malin Persson, 2–0 (9) Ingebjörg Kvaal-Knudsen, 3–0 (26) Mathilda Eklund, 4–0 (29, hörna) Matilda Plan, 5–0 (42) do, 6–0 (45+2) do, 7–0 (46, hörna) do, 8–0 (56), 9–0 (58) do, 10–0 (59) do, 11–0 (66) do, 12–0 (69) do, 13–0 (86) do.

Hörnor: 14–4.

Utvisningar, VSK: –. S: 3x10 min.