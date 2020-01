Mats Halvarsson om premiären av nya tv-serien: ”Drömbilen, bugg och jakt på kvinnor”

Tv-serien har premiär på måndag kväll, den 3 februari. Den här gången i ny tappning i Kanal fem och under namnet Välkommen till Köping. Filmteamet har bland annat under många inspelningstimmar följt en av huvudpersonerna, Mats Halvarsson, på hans arbetsplats.

Sedan något år tillbaka arbetar Mats Halvarsson på den föreningsägda OKQ8-macken på Hultgrensgatan 8 i Köping.

– De filmade när jag tvättar bilar och hjälper folk på macken att hitta locken med var de ska fylla på vätskor, säger Mats Halvarsson.

Han berättar att de oftast är damer som behöver hjälp.

– Jag hjälper gärna till om det är snygga kvinnor, men det är både damer och någon kille som jag har hjälpt med bilen och bytt vindrutetorkare åt.

Mats Halvarsson är hjälpsam berättar kollegorna. Annica Hessleryd är en av dem.

– Han har utvecklats jättemycket sedan han kom till oss. Han kan så mycket mer än att sortera prylar och han har jättebra hand med kunderna, säger Annica.

De berättar att produktionsbolaget filmat i flera månader på deras arbetsplats, men också med en drönare på avstånd under en firmafest.

– Vi drack öl och cider och spelade musik. Jag trivs här på jobbet för alla är snälla och jag får hjälpa folk. Jag hjälper till att bära exempelvis, säger Mats.

Många känner igen Mats som kör runt i sin röda Volvo-epa.

– Jag kör den till jobbet oftast och ibland promenerar jag, säger Mats.

Han ser fram emot att serien nu ska börja sändas.

– Jag är lite nervös, men hoppas få skriva mycket autografer och ta selfies. Jag har inga planer för premiäravsnittet, kanske ska jag köpa flera kilo godis och äta framför tv:n.

Förutom samtal om drömbilen, återkommer intresset för bowling. Dessutom åker han raggarbil och deltar i resor med de andra i gruppboendet.

– Vi åkte folkrace. Filmteamet bad oss åka runt. Jag var bäst för vi körde så snabbt.

En gång körde bilen som Mats satt i uppåt tio varv – runt, runt, runt och tv-teamet filmade.

– Jag bara gapade och skrek inne i bilen. Efteråt blev jag lite yr i huvudet, säger Mats.

Olika platser i Köping kommer att synas i serien och flera personer följs, som Linda Hammar och hennes fästman.

– Jag var också och bakade pizza på Intermezzo i Köping. Det var jättesvårt att få in spaden rätt när jag skulle lägga in pizzan i ugnen. Pizzabagaren visade mig att jag var tvungen att föra in spaden snabbt under, säger Mats.

Favoritpålägget är kebab.

– Först lägger jag tomatsås och ost, kött och mycket sallad och sedan en massa sås, båda sorterna, säger Mats Halvarsson om favoritpizzan.

Det blir också mycket jobbsnack och tjejsnack i tv-serien.

– För att fånga en tjej kan man gå fram och fråga om hon vill dansa bugg. Vill tjejen inte det kan jag fråga om hon vill gå på bio eller fika.

Hur ska hon vara då?

– Snäll, gärna 35-47 år och medellång. Är hon för lång blir det svårt att dansa. Då måste jag dansa på tårna.

Han berättar att han ofta dansar i Köping på Folkets hus men ibland följer han med gruppboendet på dansresor till Västerås och Fagersta.

Du bowlar också flera gånger i veckan, träffar du inga tjejer där?

– Ibland, men många där är för unga, säger 48-årige Mats.

I serien får vi följa hans vardag och kompisträffar med bland andra Tobbe.

– Jag lagar mat åt Tobbe ibland, köttfärslimpa eller spagetti och köttfärssås. Ibland någon köttbit eller lever, säger Mats Halvarsson.

Enligt Mats Halvarsson blev det åtta avsnitt i den nya serien.

– Jag ville att det skulle bli tio avsnitt, jag har lite idéer på film. Nästa gång ska jag kräva tio avsnitt, annars får det vara, säger Mats med glimten i ögat.