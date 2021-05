Mats Strandberg på god väg att bli Sveriges egen Stephen King 

När engelskan Agatha Christies klassiska kriminalroman först gavs ut i Storbritannien 1939 hette den "Ten Little Niggers" och när den kom i svensk översättning året därpå hade den följaktligen titeln "Tio små negerpojkar". De mer finkänsliga amerikanerna valde i stället att benämna romanen "And Then There Were None" och när Albert Bonniers förlag gav ut den på nytt 2007 så valdes den "amerikaniserade" titeln "Och så var de bara en".

Detta politiska korrektur har varit möjligt genom att ta vara på slutmeningen i den barnramsa som Christies originaltitel syftade på och som spelar en avgörande stor roll för romanens handling. Visan tycks först ha nedtecknats av den amerikanske sångaren Septimus Winner 1868, men hette då "Ten Little Injuns", det vill säga "Tio små indianer", men redan året därpå dök den upp under namnet "Ten Little Niggers" i en bok av landsmannen Frank J. Green. Det är oklart vem av dem som egentligen var först, men omgående blev ramsan populär att framföra på varietéer i USA och Europa, där den framfördes av vita amerikaner eller européer sminkade svarta. Sedan har den också översatts och tolkats i olika varianter med mer inhemska inslag i bland annat Danmark, Finland och Nederländerna. Numera benämns gärna visan "Så var de bara en" och de tio negerpojkarna har bytts ut mot "tio små soldater" eller "tio små teddybjörnar" och så vidare...

Christies roman handlar hur som helst om hur tio personer som inte känner varandra bjuds till den fiktiva Negerön belägen i grevskapen Devon i sydvästra England av den mystiske Mr. Owen. Här är befinner de sig isolerade när en efter en av dem kallblodigt mördas. Givetvis börjar de misstänka varandra.

Den finlandssvenske sociologen Johan Asplund har gjort en synnerligen djup djupläsning av Christies romaner. Han menar att hon i sina deckare skildrar den moderna konflikten mellan det som den tyske sociologen, filosofen och nationalekonomen Ferdinand Tönnies kallade "gemeinschaft" och "gesellschaft". Gemeinschaft är en slags mindre samhällsgemenskaper som bygger på personliga och familjära relationer, ärvd status, gemensam kultur och gemensamma traditioner. Gesellschaft är i stället det storskaliga samhället bestående av tilltagande individualism, kapitalism, konkurrens, byråkratisering, centralisering, där social status förvärvas genom arbete, utbildning och inte minst pengar.

Christies belgiske detektiv Hercule Poirot (modellerad efter Edgar Allan Poes fransman C. Auguste Dupin och Arthur Conan Doyles urbritt Sherlock Holmes) personifierar gesellschaft, han utreder brott genom att systematiskt studera fallen, i enlighet med vetenskap, tankemönster och logik gör han kliniska psykologiska analyser av människor och deras motiv. Poirots uppenbarelse är också “gesellschaftsk”, han är fåfäng och alltid tjusigt och "smart" klädd. I regler skickar Christie också ut honom till småstäder och byar för att bryta in och bryta upp dess gemeinschaft och genom mordutredningarna avslöja den mörka arvsynd som lömskt ruvar under den grönt sköna pastorala engelska landsbygden.

Christies andra mordutredare Miss Marple är däremot förkroppsligandet av just gemeinschaft, en listig och nyfiken gammal ungmö som lever i den fiktiva byn St Mary Mead i sydöstra England. Genom sin associativa förmåga och långa erfarenhet av att leva nära inpå andra människor besitter hon en särskild förmåga och intuition att som privatspanare utreda brott och förstå och känna de kriminella elementen i oss. Miss Marple får helt enkelt människor att prata med henne och är skicklig på att läsa av undertexter och det oavsiktliga i det de säger. Hon bär en vishet Poirot inte skulle kunna läsa sig till.

Asplund har pekat på att den amerikanske skräckmästaren Stephen King egentligen gör samma sak som Christie i sina kusliga berättelser. I regel utspelar de sig i några återkommande fiktiva förfallande skogsbruksorter i hemdelstaten Maine, där människor i små gemenskaper slåss mot de våldsamma förändringar som kapitalismen och det storskaliga samhället påbjuder. Dessutom vilar här lager av mörker, oförrätter mot naturen, indianer, svarta, kvinnor, avvikande vita samt ekonomisk utsugning och benhårda klassmotsättningar hemsöker deras invånare.

I Kings magnum opus "Det" (1986) plågas den lilla staden Derry med jämna intervaller av den mystiske clownen Snåljåp, en lömsk tingest som ärrar varje generation genom att röva bort barn. Samtidigt är det som om en gemensam minnesförlust vilar över staden, det förflutnas mörker trängs egendomligt nog undan till det kollektivt omedvetna. King utforskar genom skräckberättelsen hur sammansatt samhällets utveckling faktiskt är, hur vi förhåller oss till det förflutna och förstår oss själva. Hur ska vi i dag hantera gårdagens orättvisor? Ska vi försöka glömma dem eller ta fram dem i ljuset och våga konfrontera dem?

I Västanforssonen Mats Strandbergs nya roman "Konferensen" knyter han an till samma tradition som Christie och King. Mats Strandbergs maskotfigur "Sotis", en sorts humoristiskt grotesk bild av en gammal västmanländsk kolare, för mina tankar till Kings Snåljåp, ett karnevaliskt vidunder, en djävulskt mordisk metafor för ärvda orättvisor och dåliga kollektiva samveten. Men Mats Strandberg befriar tack och lov Sotis från alla övernaturligheter (Kings mästerliga förmåga att språkligt röra sig mellan en rad olika verklighetsnivåer och metaforiska perspektiv har dessvärre visat sig vara närapå omöjligt att filmatisera), i stället påminner han mer som de mer tvetydiga maskerade mördarna i klassiska skräckfilmer som John Carpenters "Alla helgons blodiga natt" (1978), Sean S. Cunnighams "Fredagen den 13:e" (1980) eller för den delen Wes Cravens mer parodiska "Scream" (1996). Ondskan visar sig vara en människa, vilket knappas gör den mindre rysligt.

En arbetsgrupp på kommunens exploateringsenhet åker på konferens till den pittoreska lilla stugbyn vid Kolarsjöns strand. Där ska de förbereda för det kontroversiella projektet att etablera det jättelika köpcentrumet “Kolarängen”. Det är tänkt att ge pengar och arbete åt en kommun på fallrepet, men samtidigt tvingas en lantbrukarfamilj som arrenderat mark i generationer att nu överge sig gård för att “utvecklingen” ska ha sin gång och de små butiksägarna ser framför sig hur deras marknad raseras.

Livet vid Kolarsjön har varit långt och mödosamt. Platsen fullkomligt dignar under dess historia, här spilldes en gång blodet från Birger Jarls män och folkungar när deras svärdsklingor slogs mot varandra i stridens hetta. Sedan kom kolarna hit och svedde sig i århundraden svarta vid sina milor. Det finns fortfarande ett gammalt gästgiveri som åtminstone stått här sedan 1600-talet, dess glansdagar är kring förra sekelskiftet då män med randiga badkläder och tvinnade mustascher doppade sig i sjön och piporna visslade högt från Strömsholms kanal när ångfartygen passerade på sin färd från Bergslagens bruk ner till Mälaren. Snart kom tågen och lastbilarna och de lugnt glidande båtarna lade till för gott.

Efter andra världskriget blev Kolarsjön ett rekreationsområde på riktigt, här for skrattande familjer fram på träskidor genom snön eller skridskor över isen, grillade korv över den öppna elden och byggde snögubbar. På sommaren dansade man kring midsommarstången och drack sitt kaffe i grönskan och snart seglade också turistbåtarna förbi på vattnet. Under 70- och 80-talet kom tusentals människor till slalombackarna och en stugby växte fram. Men snart var det över, turisterna reste längre norrut eller utomlands för att uppleva häftigare och bättre backar och rikare nöjesliv. Om sommaren begav sig barnfamiljerna till de klorosande äventyrsbadets evigt slingrande rutschkanor i stället för att svalka sig i gemytliga Kolarsjöns friska vatten.

Stugbyn blir under 90-talet ett ungdomshem för vilsna flickor, “värstingtjejer”, som omgärdas av rykten om sexuella övergrepp och andra skandaler. Snart står de gamla byggnaderna helt övergivna. Först en bit in på det nya millenniet lägger stockholmare beslag på det gamla gästgiveriet och stugbyn börjar förvandla det till en förstklassig konferensanläggning som exploaterar platsens rika förflutna. Men så kom finanskrisen och allt slår igen inom ett år, när “Konferensen” börjar försöker ett gift par få fart på platsen igen.

Precis så som King skärskådar Maines historia genom sina realistiska fiktiva städer återskapar Mats Strandberg en trovärdig alternativ historia om Västmanland genom att sammanföra element från platser som Kolbäcks Gästgivargård och Högbyns ekande öde skidanläggning. Hans egen sorg över utvecklingen i Bergslagen och hemstaden Fagersta lyser igenom, frustrationen över modernitetens brutna löften och inte minst förlusten av gemeinschaft, av de enkla gemenskaper som band människor samman och de alldeles egna kulturella uttryck i något som kunde kallas ett “folkhem”.

Det finns här också en intressant parallell till Lars Gustafssons roman “Yllet” (1973) där den store Västeråsförfattaren precis som Mats Strandberg skapar en alternativ historieskrivning för Västmanland. Bruket i Trummelsberg utanför Fagersta lades enligt Gustafsson inte ner 1907, utan utvecklades till en fullskalig bruksort. I den frihetlige Gustafssons våldsamma uppgörelse med det socialdemokratiska samhällsbygget är bruksorten en plats för förtryck och människors krossade drömmar, det existentiella slutet för den olycklige läraren Lars Herdin (ett av Gustafssons många litterära alter egon). Hos Gustafsson är gesellschafts framfart extra förödande i romansviten “Sprickorna i muren” där “Yllet” ingår, han skildrar just hur den enskilde och de små genuina lantliga gemenskaperna krossas under den väldiga svenska byråkratins tyngd. En fantastiskt skarp iakttagelse av det svenska skolsystemets urartning och bildningsföraktets utbredning.

Mats Strandbergs moderna grepp är intressant och tänkvärt när han borrar sig genom historiens lager. I den dysfunktionella arbetsgruppen korsas olika personliga öden enligt den klassiska tragedins formula. De enskilda tjänstemännen har dessutom olika professionella drivkrafter och skilda idéer om vad ett gott samhälle ska vara. Här finns unga strebrar som ser sina egna möjligheter att tjäna storkovan på utvecklingen, progressiva idealister och trötta konservativa traditionalister som båda vill bevara det gamla och genuina för framtiden, och inte minst det ständiga Stockholmskomplexet, förlägenheten över att inte kunna leva upp till storstadens ideal eller att man inte vågat eller förmått att själv bege sig dit och bita sig fast.

Strandbergs referenser till vår tids gesellschaft är förstås träffande, inte bara konferensfenomenet i sig utan också personalvetarbranschens fäbless för pseudovetenskapligt svammel och kategoriseringar av enskilda och unika människor genom att reducera dem till etiketter som “high conflict people” eller “team players”. Gentemot sådan sataniskt systematisk omänsklighet framstår de bestialiska morden närmast underhållande befriande. Precis som de tio främlingarna på Christies Negerön kommer det förflutna ifatt tjänstemännen och den hämnande onda bråda döden möter dem en efter en.

Efter flera framgångsrika romaner återvänder nu Strandberg till det uppväxtens Västmanland han skildrade i genombrottet med “Engelsforstrilogin” (2011–2013), ungdomsfantastiken han skapade tillsammans med Sara Bergmark. Jag hoppas att han stannar här en stund till och fortsätter sitt skrivande mot att bli Sveriges egen Stephen King, en författare som fångar ungdomsläsarna och den breda publiken med fantasieggande historier som både har underhållningens lockande skimmer och den allvarliga tankens svindlande djup.

