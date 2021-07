Mats tar emot alla Sveriges UFO-rapporter

Anmäl text- och faktafel

UFO-Sverige är en riksorganisation som startades 1970 som en paraplyorganisation till en massa lokala UFO-föreningar från Kiruna i norr ner till Malmö i söder. 1976 gick Salabon Mats Nilsson med i organisationen och har varit med sen dess. Nu är han redaktör för den ena tidningen och kanslist för hela organisationen så när någon mailar- eller ringer in en observation är det Mats man kommer till.

– Mitt intresse har alltid funnits, när jag var ung kunde jag och min mamma sitta hela nätterna och diskutera om det fanns liv i rymden. Sen började jag som amatör-astronom. På 60-talet införskaffade jag ett teleskop och man började tänka att vi på jorden, vi är nog inte allenarådande, säger han.

Numera är riksorganisationen inte längre ett paraply utan de lokala avdelningarna är avvecklade och alla har slutit upp i en riksorganisation. UFO-Sverige gör tidningen UFO-aktuellt tillsammans med motsvarande organisation i Norge, Norsk ufosenter. Det är den stora tidningen för allmänheten men Mats Nilssons huvudfokus är och har länge varit den interna tidningen Rapport-nytt som riktar sig till medlemmar i organisationen.

– Det började redan i slutet på sjuttiotalet, vi hade en tidning som hette interntidningen och sen har den svävat runt bland olika redaktörer tills 2006 när jag fick i uppdrag att bli redaktör, säger han.

Redaktörsrollen har han alltså skött i femton år och släppte nyligen årets andra nummer av tidningen, det innehåller bland annat en notis om NASA:s helikopterflygningar på Mars, en längre text från en nybliven UFO-Sverige medlem och en sammanställning av observationsrapporter från organisationens fältundersökare.

Mats berättar att UFO-Sverige har som huvuduppgift att göra vad de kan för att ge en naturlig förklaring till någon som sett något på himlen de inte själva kan förklara.

– Vi får in nästan en observation per dygn. Det är svårt att undersöka alla fall, vissa är bara prickar på hög höjd och då har man ingen aning om vad det är men av de fall vi får in och undersöker klarar vi upp 98 procent, säger han.

En av anledningarna till att man lyckas klara upp så pass många fall är dels att man har utbildade fältundersökare till sitt förfogande men också att man har världens största arkiv- och bibliotek över UFO-relaterade ämnen till sitt förfogande. Arkivet finns i Norrköping och kallas för Archive for the unexplained, AFU.

– Jag var med och löste ett fall där det visade sig vara ett flygplan. Det var ett par som ringde in och sa att de hade sett ett silverfärgat rymdskepp som passerade Sala. Det var mitt i vintern, det var 20 grader kallt och soligt. De berättade vart skeppet kom ifrån och vilket håll det åkte, det visade sig vara en rak sträcka från Dala Airport i Borlänge mot Arlanda. Då kunde jag ringa och förklara att det var ett flygplan de hade sett och att ibland i rätt förhållanden kan det se ut som att planet inte har några vingar.

Kunskaperna Mats har fått tack vare sina många år av intresse men också sitt deltagande på många av de fältundersökarutbildningar som organisationen anordnar har gjort att han ofta vet förklaringen till fenomen som för vissa andra kan kännas onaturliga.

– Jag satt och tittade på tv när den där boliden flög förbi i höstas, det lyste upp som blixtljus och sen hördes det en knall. Då tänkte jag direkt att det där var en större sten som flög in i atmosfären.

Mats berättar att synen på både organisationen och honom har förändrats med tiden.

– Förut kunde man få kommentarer, även från journalister, det var vanligare att folk trodde vi var oseriösa. Men idag är det helt annat, idag ses vi som en seriös organisation, säger Mats Nilsson.

För egen del då?

– Det har blivit mycket bättre på den delen också. Folk kallar mig fortfarande UFO-Mats och det gör mig ingenting men jag gillar inte begreppet flygande tefat. Det kunde hända att man gick på stan och någon sa "Titta ett flygande tefat", och såna saker tyckte jag inte var roligt. Det händer inte längre och kommer det fram folk på stan nu är det för att berätta om saker de faktiskt har sett, säger Mats Nilsson.

Varför har det ändrats?

– Det har väl kommit ut mer att vi faktiskt är seriösa, vi är inte ute i skogen och jagar några gröna gubbar utan vi försöker hjälpa folk att hitta naturliga förklaringar på saker och ting, säger han.