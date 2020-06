MDH söker 90 testpersoner – ska köra bil och mc berusade

Anmäl text- och faktafel

VLT har tidigare berättat om forskningsprojektet Simu Safe på MDH. För att kunna genomföra testerna i Västerås behöver man få tag i 90 personer: bilförare, cyklister, motorcyklister och gående.

– Testpersonerna blir utsatta för verkliga trafiksituationer – i normalt tillstånd, med stresspåslag samt med alkohol i kroppen. Genom testerna samlar vi in data om hur trafikanterna beter sig. Därefter kommer vi att analysera all data som samlats in, säger Mobyen Uddin Ahmed, projektledare.

Den mänskliga faktorn ligger bakom 90 procent av alla trafikolyckor. Men om fordon kan lära sig identifiera riskbeteenden hos fotgängare, cyklister och förare så kan en stor del av olyckorna förebyggas.

– För att få relevant data är det viktigt att testerna genomförs med riktiga människor. Just nu söker vi bilförare, motorcyklister, cyklister och fotgängare i åldrarna 18-24 år och 50-70 år, säger Mobyen Uddin Ahmed.

I projektet jobbar sexton partners från elva länder med att utveckla datorsystem som kan simulera mänskliga beteenden, med hjälp av artificiell intelligens (AI), virtuell verklighet (VR) och andra datavetenskapliga metoder.

– Systemen ska kunna användas i olika typer av fordon för att öka kunskapen om mänskliga körmönster och beräkna risker. Om fordonen kan lära sig räkna ut hur människor kommer agera, kan olyckor förhindras, säger Shahina Begum, professor i AI och en av forskarna i projektet.

Stort internationellt projekt

MDH ansvarar för ett av nio arbetspaket i projektet, som handlar om så kallad intelligent dataanalys. För att samla in data genomförs tester med över 800 personer i olika åldrar och länder, varav 90 personer i Västerås