Medieföretaget Sitesing drabbades hårt av corona: ”Grät när jag var tvungen att varsla”

Om några veckor firar Sitesing Interactive AB sitt 20-årsjubileum. Medieföretaget finns i Västerås och gör reklam- och instruktionsfilmer till globala företag, som ABB.

På grund av den rådande pandemin har Sitesing som många andra drabbats hårt. Daniel Andersson, vd och grundare har varit med om två lågkonjunkturer tidigare och anser att pandemin varit det värsta hittills.

– Vi var ett mindre företag under den senaste lågkonjunkturen. Det här kom så plötsligt.

När coronapandemin kom tvingades Sitesing att varsla nästan hälften av sina anställda samt söka permittering. Som många andra företag i Sverige har det känt behov av att söka omsättningsstöd från Skatteverket.

– Jag grät när jag var tvungen att ringa upp mina anställda och berätta att vi inte kunde ha dem kvar. Det kändes tungt.

Daniel Andersson säger att han började förbereda sig för virusets påföljder redan i januari. Han skickade ut ett mejl redan 19 januari för att varna sina anställda på att viruset kan komma att påverka företaget.

När viruset kom till Sverige i mars, startade effekterna som Daniel Andersson oroat sig för. Då var de 18 anställda på företaget, i dag är de bara tio.

– Jag hoppas ju att vi kan ta tillbaka anställda när pandemin har lagt sig. Våra anställda är ju proffs på det de gör. Så kunderna får en väldigt personlig kontakt med dem. Därför är det jobbigt när de ringer och frågar efter en specifik anställd och man måste tyvärr säga att den personen inte längre jobbar för oss.

Daniel Andersson var i början tveksam på om Sitesing skulle klara sig överhuvudtaget. Han anser personligen att Sverige agerade försent. Dessvärre är han positiv till hur de löst situationen med exempelvis omsättningsstöd och att det inte blivit total "lock-down" i Sverige.

– Man vet ju inte hur vi hade klarat oss ifall det blivit "lock-down". Nu verkar det ändå som att vi kommer klara oss ur den här krisen också.

Förra året omsatt Sitesing 20 miljoner kronor. Något som Daniel Andersson är väldigt nöjd över. Med årets skräckprognos tror han att de når tolv miljoner. Men det är ett mål som Daniel Andersson anser sig vara nöjd över, om de når det.

Fast viruset har påverkat Sitesing är Daniel Andersson positiv inför framtiden. Han anser att 2020 är ett bortkastat år och att 2021 kommer att påverkas av det. Men han kan ändå se ljusa glimtar av den mörka påverkan covid-19 haft.

– Vi har ju många utländska kunder och vi reser mycket till bland annat USA, Kina, Schweiz och Europa överlag. Nu kommer vi nog tänka efter lite mer innan vi bara hoppar på ett flyg för att sända nån gala eller för att ha möten. Jag tror vi kommer få en större förberedelse för liknande kriser. Även ur ett miljöperspektiv så är det ju bättre om vi inte sätter oss på ett flyg det första vi gör. Detta kommer inte vara "the end of the world".