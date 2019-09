Meteorologen om helgvädret: ”Det blir ganska soligt”

Anmäl text- och faktafel

Fredagen kommer bjuda på sol och 15-16 grader, men det kommer blåsa friska till byiga vindar.

– Men hittar man lite lä så kan det kännas varmare än 15-16 grader, säger Per Holmberg, meteorolog på Foreca.

Lördagen bjuder på fortsatt soligt väder med i stort sett samma temperaturer som under fredag, men med betydligt svagare vindar.

Framåt kvällen ökar molnigheten och under natten mot söndag drar ett regnområde in, men regnet drar vidare under natten och söndagsmorgonen.

– Det blir ganska soligt förutom regnet under natten mot söndag och det solen kommer hålla i sig kvar till måndagen, säger Per Holmberg.

I hela länet kommer det att vara i stort sett normala temperaturer för årstiden.