Meteorologen: Regn och kyla väntar

– Det drar in ett regnområde på fredagskvällen som berör länet främst under kvällen och natten, på lördagen kommer det regna till och från. Framåt eftermiddagen är det då störst chans för uppehåll, säger Per Holmberg, meteorolog på Foreca.

På lördagen väntas temperaturerna ligga mellan 12 och 14 grader. Ungefär samma temperaturer väntas på söndagen, men då kan det bli aningen kallare.

– Även på söndagen blir det moln och skurar, men det verkar inte bli lika ihållande regn som på lördagen, säger Per Holmberg.

Enligt meteorologen blir även nästa veckas väder ostadigt med regn och kallare luft. På tisdagen och onsdagen kan det bli uppehåll, men framåt slutet av veckan väntas regnet än en gång tillta.

Under veckan tros det bli som högst 10 grader varmt, när solen är framme.

– På nätterna ser det ut att bli nästan nollgradigt, säger Per Holmberg, som konstaterar att det är meteorologisk höst.

Att det är meteorologisk höst innebär enligt SMHI att dygnsmedeltemperaturen är lägre än 10 grader fem dygn i följd. Höstens anses då ha anlänt det första av de fem dygnen.